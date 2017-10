Mit Lufthygiene für gute Luft im Betrieb sorgen

Ein schlechtes Arbeitsklima macht krank. Dies gilt in zweierlei Weise: Zum einen kann das Betriebsklima gemeint sein, zum anderen die Luftqualität. Besonders in den kälteren Monaten, wenn die Fenster geschlossen sind, wird die Innenraumluft an Arbeitsplätzen zu einem wichtigen Faktor für Gesundheit und Wohlbefinden.