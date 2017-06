Sorgen Sie für trittsichere Fußböden in der gesamten Arbeitsstätte

„Ein Fußboden ist trittsicher, wenn dessen Eigenschaften, z. B. Festigkeit, Belastbarkeit, Ebenheit, Rutschhemmung, ein sicheres Begehen ermöglichen.“ So definiert es die ASR A1.5/1,2. In Anhang 2 nennt diese Technische Regel spezifische Anforderungen an die Rutschhemmung von Fußböden je nach Tätigkeit und Raumnutzung, etwa beim Verpacken von Speisefetten oder für Nassschleifbereiche. Doch auch in allen Arbeitsräumen, die hier nicht explizit aufgeführt werden, müssen Sie für einen stets sicheren Tritt sorgen. Die im Folgenden aufgeführte Checkliste nennt Ihnen daher die wichtigsten Ansatzpunkte, die hier beachtet werden müssen.

Kurzcheck: Sicherheit auf dem Betriebsgelände