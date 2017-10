Die 7 wichtigsten Sicherheitsregeln für Gabelstapler

Mitgänger-Flurförderzeuge – gemeinhin auch „Ameisen“ genannt – sind in vielen Betrieben unverzichtbare Transporthelfer. Da sie leicht zu bedienen sind, wird bei deren Benutzung die Sicherheit häufig nicht genügend beachtet.

Es kommt besonders beim Zurücksetzen und beim Rangieren unter beengten Raumverhältnissen immer wieder zu Unfällen. Mit Umsicht und einigen wichtigen Verhaltensregeln können Sie diese jedoch leicht vermeiden.

Hier 3 typische Beispiele aus dem Unfallgeschehen

Unfall Nr. 1: Ein neu eingestellter Lagerarbeiter führte mit einer Elektro-Ameise Transportarbeiten in einem Kühlhaus durch. Beim Rückwärtsfahren fuhr er auf eine andere E-Ameise auf - die Folge: schwere Fußquetschungen. An dem Unfall war der Mann mitschuld, denn er selbst hatte das Hindernis zuvor unbekümmert im Verkehrsweg abgestellt.

Unfall Nr. 2: Beim Versuch, mit seinem Mitgänger-Flurförderzeug auf engem Raum rückwärts zu rangieren, wurde ein 30-jähriger Beschäftigter von seinem Fahrzeug ungebremst an eine Wand gedrückt, wobei er sich das Handgelenk brach. Hätte er die Deichsel rechtzeitig losgelassen, wäre dies nicht passiert - die Nothalteinrichtung hätte das Gerät automatisch zum Stehen gebracht.

Unfall Nr. 3: Beim Rückwärtsfahren mit seiner Ameise bemerkte ein Beschäftigter in letzter Sekunde eine Palette mit einem Big Bag. Doch statt zu bremsen, versuchte er, seitlich auszuweichen, und fuhr sich mit dem Hubwagen über den Fuß.

Was Sie aus diesen Unfällen lernen können

Zu vielen Unfällen kommt es durch Fehlverhalten der Beschäftigten. Stellen Sie darum sicher, dass Ihr Vorgesetzter nur Arbeitnehmer mit dem Steuern von Mitgänger-Flurförderzeugen beauftragt, die geeignet (gutes Seh- und Hörvermögen, normale Reaktionsfähigkeit) und in der Handhabung dieser Geräte unterwiesen sind. Vorgeschrieben ist dies in der DGUV-Vorschrift 68 "Flurförderzeuge". Die Unterweisung findet vor dem ersten Umgang und danach mindestens einmal jährlich statt und sollte anhand einer Betriebsanweisung erfolgen. Ebenfalls unterweisen sollten Sie Beschäftigte, die im Umfeld des Flurförderzeug-Einsatzes arbeiten. Eine schriftliche Beauftragung zum Steuern von Mitgänger-Flurförderzeugen ist zwar nicht vorgeschrieben, aber sinnvoll. An neueren Mitgänger-Flurförderzeugen gibt es eine aktive Fußschutzleiste, die das Gerät beim Auffahren auf ein Hindernis (Fuß) sofort abbremst. Auch ältere Geräte können damit nachgerüstet werden.

Beachten Sie die 7 Sicherheitsregeln

Erinnern Sie die betroffenen Kollegen in Ihren Unterweisungen immer an diese 7 Sicherheitsregeln: