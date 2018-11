Betriebshaftpflichtversicherung: Definition, Leistungen und Kosten

Betriebshaftpflicht - sichert Sie gegen Risiken ab

Wenn Sie unternehmerisch tätig sind, ist eine Betriebshaftpflichtversicherung für Sie unumgänglich. Denn nur, wenn Sie sich gegen alle infrage kommenden Risiken im unternehmerischen Handel absichern, können Sie langfristig am Markt bestehen. Die Risiken können dabei völlig unterschiedlich ausfallen.

Hierzulande gibt es über 100 Gesellschaften, die einen betrieblichen Haftschutz anbieten. Wenn Sie richtig wählen, können Sie zwischen 30 und 100 Prozent bei der Prämie sparen. Und das bei gleichbleibenden Vertragsbedingungen. Beachten Sie, dass die billigste Versicherung nicht immer Vorteile mit sich bringt. Gerade dann, wenn Sie Kunden von Handwerksbetrieben zufriedenstellen müssen. In der Haftpflicht stellt Experten zufolge die teurere Versicherung eine deutlich bessere Lösung dar. Rabatte gibt es außerdem für Unternehmensgründer in ihren ersten Berufsjahren. Ein besonders großes Risiko haben Handwerker, die häufig beim Kunden arbeiten.

Betriebshaftpflichtversicherung - notwendig für Unternehmer, Selbstständige und Neugründer

Die Betriebshaftpflicht ist eine sogenannte Schadensersatzversicherung. Sie schützt verschiedene Unternehmen, darunter Handwerksbetriebe, Produktions- und Industriebetriebe oder Freiberufler. Dabei setzt sie sich gegen gesetzlich unrechtmäßige Haftpflichtforderungen von Dritten ein. Da es in bestimmten Berufszweigen sehr oft zu solchen Forderungen kommt, ist eine gute Versicherung entscheidend. Wenn ein Schaden an Vermögen, Sachen oder Personen auftritt, so übernimmt der Versicherer diverse Aufgaben. Dazu zählt die Prüfung der Haftung des Verursachers ebenso wie das Abwehren unbegründeter Forderungen. Natürlich bezahlt die Versicherung im Schadensfall, sollte es zu einer verpflichtenden Schadensersatzleistung kommen.

Gerade Kleinunternehmen und Freiberufler unterschätzen die Notwendigkeit einer Betriebshaftpflicht. Jedoch müssen Sie sich nur eines verdeutlichen: Wenn Fehler geschehen, die Schäden verursachen, dann haften Sie mit Ihrem eigenen Kapital. Im Ernstfall kann das sogar Ihre Existenz bedrohen.

Leistungen der Betriebshaftpflicht: Was deckt die Versicherung?

Die Frage, was genau eine Betriebshaftpflicht umfasst, ist entscheidend. Versichert sind im Normalfall Sach-, Personen- und Vermögensschäden, die Mitarbeiter oder Unternehmer durch Missgeschicke unbeabsichtigt verursachen.

Die 4 Risikobereiche der Betriebshaftplicht:

Das Betriebsrisiko: Hier sind Schäden inkludiert, die durch tägliche Arbeitsleistungen im Betrieb, also durch das Handeln von Menschen, entstehen können.

Hier sind Schäden inkludiert, die durch tägliche Arbeitsleistungen im Betrieb, also durch das Handeln von Menschen, entstehen können. Das Anlagerisiko : Diese Klausel deckt Schäden, die betriebliche Anlagen, so zum Beispiel Baugeräte, Arbeitsgeräte, Maschinen und Fahrzeuge erzeugen. Auch hier gilt, dass die Schäden unbeabsichtigt entstehen müssen.

: Diese Klausel deckt Schäden, die betriebliche Anlagen, so zum Beispiel Baugeräte, Arbeitsgeräte, Maschinen und Fahrzeuge erzeugen. Auch hier gilt, dass die Schäden unbeabsichtigt entstehen müssen. Das Produkthaftpflichtrisiko: Es kann immer wieder passieren, dass Sie mangelhaft hergestellte Produkte zurückrufen oder korrigieren müssen. Dieser Fall kann je nach Produktionsmenge immense Kosten verursachen. Die Betriebshaftpflichtversicherung hilft.

Es kann immer wieder passieren, dass Sie mangelhaft hergestellte Produkte zurückrufen oder korrigieren müssen. Dieser Fall kann je nach Produktionsmenge immense Kosten verursachen. Die Betriebshaftpflichtversicherung hilft. Das Arbeitsunfallrisiko: Schließlich gibt es auch eine Absicherung für Regressansprüche der Sozialversicherungsträger, die beispielsweise durch Arbeitsunfälle entstanden sind.

Unterschätzen dürfen Sie dabei nicht, dass die Betriebshaftpflicht das unternehmerische Risiko selbst keinesfalls absichert. Daher können Sie folgende Aspekte nicht versichern:

Gewährleistungsansprüche bei Mängeln und vertragliche Ansprüche

Schäden, die bei bewusster Zuwiderhandlung gegen Gesetze und Vorschriften entstanden sind

Ansprüche aus höherer Gewalt und unvermeidbare Schäden

Betriebshaftpflichtversicherung: Für welche Unternehmen eignet sich die Versicherung?

Eine Betriebshaftpflichtversicherung umfasst im Rahmen ihrer Basisbedingungen bloß einen gewissen Standardschutz. Allein darauf dürfen Sie sich aber nicht verlassen, da er in vielen Fällen ungenügend ist. Kümmern Sie sich eigenständig darum, die Versicherung durch individuelle Bausteine zu erweitern. Hierzu gilt es, Ihre persönliche Risikosituation optimal einzuschätzen. Nur so sorgen Sie im Schadensfall wirklich dafür, dass Sie über einen bedarfsgerechten Schutz verfügen.

In der Praxis haben sich verschiedene Erweiterungen der Deckungsleistungen als sinnvoll erwiesen. Zum einen sind es Bearbeitungs- oder Tätigkeitsschäden, die im betrieblichen Alltag gewollt oder bewusst erfolgen. Auch sogenannte Allmählichkeitsschäden zählen dazu. Dabei handelt es sich um Schäden, die erst mit Verzögerung entstehen. Darüber hinaus kann die Absicherung von Be- und Entladesschäden sowie Umweltschäden sinnvoll sein. Zuletzt haben Sie die Wahl, Schäden an verwahrten Sachen, Vermögensschäden und Schäden an Mietsachen zu versichern. Natürlich benötigt ein Unternehmen nicht zwingend alle Erweiterungen. Umso wichtiger ist der Selektionsprozess. Arbeiten Sie heraus, worauf es in Ihrer Firma ankommt und gestalten Sie dementsprechend die Versicherung.

Was gibt es bei Vertragsabschluss beachten?

Ehe Sie sich für eine Betriebshaftpflichtversicherung entscheiden, müssen Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis der einzelnen Anbieter genau vergleichen. Denn hier kommt es oft zu gewaltigen Unterschieden. Versicherer bieten ihre betrieblichen Haftpflichtversicherungen oft zu völlig unterschiedlichen Tarifen an. Auch der Leistungsumfang unterscheidet sich dadurch gewaltig. Entscheidend ist daher, wichtige Informationen vorab einzuholen. Dazu zählt beispielsweise die Höhe der Deckungssumme. Klären Sie außerdem, ob Mietschäden abgedeckt sind. In diesen Bereich können auch Wasser- und Feuerschäden fallen. Hinzu kommen Mietschäden an Maschinen. Idealerweise übernimmt die Versicherung sogar mögliche Transportschäden. Prüfen Sie weiterhin, ob in Ihrer Versicherung das Bauherrenrisiko enthalten ist. Dieses haftet nämlich für Schäden im Betrieb, den Sie häufig umbauen, vergrößern oder modernisieren müssen. Ebenso wichtig ist ein Versicherungsschutz, der bei betriebsbedingten Tätigkeiten greift. So zum Beispiel bei Wartungs- und Montagearbeiten im Ausland.

Wenn Sie mit Ihrem Unternehmen häufiger auf Messen und Ausstellungen präsent sind, kommt es bei der Betriebshaftpflicht auf einen weiteren Punkt an. Auf den Veranstaltungen entstandene Schäden müssen in entsprechender Höhe reguliert werden. Hier kann es sinnvoll sein, von Veranstaltung zu Veranstaltung zu urteilen und einen Durchschnittswert zu errechnen. Wenn Sie außerdem in einem Betrieb mit vielen Betriebsfahrzeugen arbeiten, achten Sie beim Abschließen der Police auf Folgendes: Schäden, die bei Be- und Entladungsvorgängen auftreten, müssen abgedeckt sein. Denn diese können schon durch kleine Unachtsamkeiten passieren und hohe Kosten verursachen.

Die Kosten einer Betriebshaftpflichtversicherung

Zunächst einmal sind die Kosten für Ihre Betriebshaftpflicht an das zu versichernde Risiko gebunden. So tragen mittelständische Handwerker beispielsweise ein deutlich höheres Risiko für Sach- und Personenschäden, als Inhaber von Journalistenbüros. Aufgrund dieses Unterschieds zahlen Sie im ersten Fall natürlich wesentlich mehr für die Versicherung. Zudem kommt es bei der Berechnung auf folgende Faktoren an: Art des Betriebs und der beruflichen Tätigkeit, Anzahl der Angestellten sowie die Betriebsgröße, der erwirtschaftete Jahresumsatz und der gewählte Selbstbehalt. Entscheidend ist vor allem, dass ein höherer Selbstbehalt für niedrigere Beiträge sorgt. Allerdings bedeutet ein höherer Selbstbehalt ebenso, dass Sie bei entstandenen Schäden mehr aus eigener Tasche zahlen müssen. Daneben bestimmt auch die Höhe der Deckungssumme über Ihren Versicherungsbeitrag. Empfehlenswert ist, gerade an dieser Stelle nicht zu sparen.