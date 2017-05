Charta „Sicherheit auf dem Bau“ der BG BAU – diese Regeln unterstützen auch die Elektrosicherheit

Viele Jahre lang ist die Zahl der Arbeitsunfälle gesunken, das ist die gute Nachricht. Inzwischen hat dieser Trend sich leider verlangsamt, Maßnahmen des technischen und organisatorischen Arbeitsschutzes stoßen an ihre Grenzen.

Um die Unfallzahlen weiter zu senken, will die BG Bau in Zusammenarbeit mit Arbeitspsychologen auch Einstellungen und Verhalten der Beschäftigten in den Blick nehmen. Unfallrisiko Nr. 1 ist nämlich das Verhalten: Erhöhte Risikobereitschaft, fehlendes Verantwortungsgefühl, Bequemlichkeit und sicherheitswidrige Gewohnheiten sind in bis zu 80 % der Unfälle die eigentliche Ursache.

Die von der BG Bau entwickelte „Charta für Sicherheit auf dem Bau“ ist als Selbstverpflichtung der Sozialpartner konzipiert. Wer sich ihr anschließt, erklärt sich bereit, eine betriebliche Arbeitskultur zu etablieren, in der Sicherheit und Gesundheit zur Selbstverständlichkeit werden.

Speziell für Unternehmen der Bauwirtschaft und Anbieter baunaher Dienstleistungen stehen betriebliche Mustererklärungen zur Verfügung, in denen Beschäftigte und Betriebsleitungen lebenswichtige Regeln zu typischen Gefahren­ quellen, wie

Absturzkanten,

herabfallenden Lasten oder

unsicheren Verkehrswegen,

gemeinsam anerkennen. Weitere Informationen zur Kampagne, Vorschläge für Maßnahmen, Lehrvideos und vieles mehr finden Sie auf www.bau­auf­sicherheit.de

Anzeige

Präventionsmaßnahme Nr. 1: Bewusstsein für Sicherheits-Pflichten schaffen

Sicherheit geht alle an. Niemand darf durch riskantes Verhalten sein Leben und seine Gesundheit oder das Leben und die Gesundheit anderer leichtfertig aufs Spiel setzen. Jeder hat das Recht, aber auch die Pflicht, unnötige Risiken zu vermeiden. Dazu gehören u. a. diese Aufgaben:

1. Unternehmensleitung

Sie muss betriebliche Gefährdungsbeurteilungen durch­ führen und umfassende Sicherheitsmaßnahmen nach dem S­T­O­P­Prinzip festlegen (Substitution, technische, organisatorische und persönliche Schutzmaßnahmen), Betriebsanweisungen erstellen und die Beschäftigten regelmäßig über Risiken, Tätigkeiten, die Verwendung von Arbeitsmitteln und Sicherheitsmaßnahmen unterweisen.

2. Beschäftigte

Gemäß ihren vertraglichen Pflichten müssen die Beschäftigten die betrieblichen Sicherheitsvorgaben einhalten. Sie müssen auf sich selbst und die Kollegen und Kolleginnen achten, Anweisungen Folge leisten und Gefahren melden. Außerdem sind sie verpflichtet, die vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) auch zu benutzen.

Bei unvorhergesehenen Gefährdungen gilt: Arbeit einstellen (Absturzgefahr oft Lebensgefahr!), Gefahr unverzüglich melden bzw. Gefährdung beseitigen. Dann erst Arbeit fortsetzen.

3. Arbeitsschützer (EFK, SiFa, SiBe, SiGeKo)

Sie ermitteln Gefährdungen, planen Schutzmaßnahmen, beraten, schulen und überwachen.