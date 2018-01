Unterweisung: So verhalten Sie sich bei Stromunfällen richtig

Gefährdet sind nicht nur ausgewiesene Elektrofachkräfte, sondern auch Handwerker, Hausmeister, Möbelpacker (etwa beim Anschließen des Elektroherds nach einem Umzug), Verkaufspersonal und Büroangestellte. Treffen kann es also so gut wie jeden – auch in Ihrem Betrieb. Lesen Sie darum hier, wie Sie bei Unfällen durch elektrischen Strom richtig reagieren.

Unterweisung: Das richtige Verhalten bei einem Niederspannungsunfall

Sorgen Sie für Eigensicherung (z. B. indem Sie den Verletzten nicht berühren) und unterbrechen Sie die Spannung (Stecker ziehen, Hauptschalter ausschalten).

Falls der Verunfallte ansprechbar ist:

das Opfer ansprechen und beruhigen

Notarzt rufen oder den Verunfallten zum nächsten erreichbaren Arzt oder ins Krankenhaus bringen

Unterweisung: Verhalten bei Bewusstlosigkeit, wenn Atmung vorhanden ist:

den Verunglückten in stabile Seitenlage bringen

Wenn keine Atmung vorhanden ist:

automatische externe Defibrillation starten

Falls kein Defibrillator vorhanden ist:

Herz-Lungen-Wiederbelebung beginnen

In jedem Fall: Patienten zudecken (Wärmeverlust!), Rettungskräfte und Notarzt alarmieren

Unterweisung: Das richtige Verhalten vei einem Hochspannungsunfall

Sofort Rettungskräfte und Notarzt alarmieren!

Für Eigensicherung sorgen und Spannung unterbrechen (ggf. durch Anlagenbetreiber)

Falls der Verunfallte ansprechbar ist:

das Opfer ansprechen und beruhigen

Wenn der Verunglückte nicht ansprechbar ist:

Atmung prüfen

Wenn Atmung und elementare Lebenszeichen vorhanden sind, den Verunglückten in stabile Seitenlage bringen

Wenn Atmung fehlt:

automatische externe Defibrillation starten

Falls kein Defibrillator vorhanden ist:

Herz-Lungen-Wiederbelebung beginnen

Was Sie noch tun sollten