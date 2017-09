Rund um Foliendruck bzw. Folienverpackung

Welche Vorteile bieten hochwertige Foliendrucke?

Ein professionell gefertigter Foliendruck verfolgt gleich mehrere Zwecke. Einerseits soll er ausreichend Informationen über das verpackte Produkt liefern und es möglichst ansehnlich darstellen. Auf der anderen Seite kommt dem Foliendruck vor allem im Bereich der Werbung eine enorme Bedeutung zu. Das äußere Design, beispielsweise in der Lebensmittelindustrie, hinterlässt bei vielen Konsumenten einen dauerhaften Eindruck. Dementsprechend kann ein hochwertiger Fotodruck, der auf einem individuellem Design basiert, dem Produkt ein Alleinstellungsmerkmal verschaffen, durch das der Kunde sofort weiß, um was es sich bei dem angebotenen Produkt handelt, auch wenn er nur einen kurzen Blick auf die Folienverpackung wirft.

Darüber hinaus gilt es bei der Verpackung von Produkten darauf zu achten, dass sämtliche Bedingungen in puncto Hygiene eingehalten werden. Insbesondere anfällige Lebensmittel wie Fisch benötigen eine keimfreie Verpackung. Südpack verpackt Fische sicher und hygienisch, in dem schon während der Herstellung der Verpackung darauf geachtet wird, dass der Vorgang unter strengsten Hygienemaßnahmen abläuft. Dies wird dadurch gewährleistet, dass firmeneigene Hygieneteams regelmäßige Messungen und Analysen durchführen, in deren Folge Gefahren und Risiken minimiert werden.

Wie funktioniert das Druckverfahren?

Wer auf der Suche nach einem Foliendruck oder ganzen Folienverpackungen ist, der stößt dabei auf viele Unternehmen, die unterschiedlichste Verfahren anbieten. Primär handelt es sich dabei um den Tiefdruck, den Flexodruck sowie den Digitaldruck. Der Tiefdruck zeichnet sich dadurch aus, dass die abzubildenden Elemente in einer Vertiefung auf der Folie abgebildet werden. Um diesen Effekt zu erzielen, wird zunächst die komplette Druckform eingefärbt. Anschließend wird die Oberfläche mithilfe von Wischern von der Druckfarbe gesäubert. Übrig bleibt der gewünschte Druck in der Vertiefung.

Neben dem Tiefdruck spielt auch der sogenannte Flexodruck bei der Bedruckung von Folien oder Folienverpackungen einen große Rolle. Beim Flexodruck werden Druckplatten eingesetzt, die aus flexiblen Werkstoffen wie Fotopolymer oder Gummi bestehen. Er zeichnet sich in erster Linie dadurch aus, dass die erhabenen Stellen der Druckform, dank des Einsatzes von Hochdruckverfahren, bildtragend sind. Der besondere Vorteil des Flexodrucks liegt aufgrund dieser Eigenschaften sowie der verwendeten niedrigviskosen Farben in seiner Vielseitigkeit. Diese macht es möglich, dass der Flexodruck auf einer Vielzahl unterschiedlicher Materialien angewendet werden kann.

Die letzte der am häufigsten angewandten Druckverfahren ist der Digitaldruck. Anders als beim Flexo- oder Tiefdruck benötigt dieses Druckverfahren keine Druckformen, um das gewünschte Design auf die Folien zu übertragen. Stattdessen wird das Druckbild direkt vom Computer auf die Druckmaschine übertragen. Auf diese Weise wird der Druckvorgang deutlich vereinfacht, weshalb er besonders bei hohen Auflagezahlen angewandt wird.