„Wie beantrage ich eine verbindliche Zolltarifauskunft?“

Frage: Unser Unternehmen hat ein neues Produkt entworfen und bei der Einreihung der Ware in den Zolltarif tun sich nun Probleme auf. Auch nach Unterstützung durch unsere Techniker sind wir uns nicht ganz sicher, welche Zolltarifnummer wir verwenden sollen. Zur Sicherheit möchten wir eine verbindliche Zolltarifauskunft (vZTA) beantragen. Wie müssen wir dabei vorgehen?

Frau Anja Huelmann: Wichtig vor der Antragstellung ist: Eine vZTA kann nur für geplante Ein- und Ausfuhren ausgestellt werden und nicht für statistische Zwecke. Sie können die vZTA nach Erhalt für alle anfallenden Ein- und Ausfuhren verwenden (im Rahmen der Gültigkeit von 3 Jahren). Eine Verwendung für zurückliegende Ein- und Ausfuhren ist hingegen nicht möglich. Ändert sich die relevante Position im Zolltarif, müssen Sie einen neuen Antrag stellen.

Eine vZTA beantragen Sie schriftlich mit dem Formular „0307 – Vordruck vZTA“. Das Formular finden Sie im Formularcenter auf der Internetseite des Zolls unter www.zoll.de

Laden Sie sich hier das Dokument herunter, füllen Sie es aus und schicken Sie es unterschrieben per Post an das

Hauptzollamt Hannover, Waterloostraße 5 30169 Hannover , Telefon bei Fragen: 0511 101 24 80

Alternativ können Sie das Formular auch in Papierform bei den herkömmlichen Formularverlagen bestellen. Schicken Sie das Original unbedingt per Post. Bei einer Beantragung per Mail kommt es ansonsten zu Verzögerungen, da nur Originalanträge bearbeitet werden.

Sind alle Unterlagen vollständig, sollten Sie mit einer Bearbeitungszeit von ca. 3 Monaten rechnen. Die Beantragung ist grundsätzlich gebührenfrei. Eventuell können aber Kosten für erforderliche Untersuchungen oder Analysen durch das Zollamt berechnet werden.