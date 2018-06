Spektroskopie: Ein vielseitiges Analyseverfahren - Wie Sie die Methode für Ihre Instandhaltung nutzen

Bei Ihrer Arbeit müssen Sie immer wieder die Eigenschaften bestimmter Bauteile analysieren. Neben primären physikalischen Größen wie Temperaturen, Geometrien, Drehzahlen oder Kräften gibt es aber auch eine Vielzahl komplexer Phänomene. Hier kann in vielen Fällen die Spektroskopie helfen, die es in zahlreichen Ausprägungen gibt. Doch was verbirgt sich überhaupt hinter diesem Begriff?