Qualitätscontrolling: Von der Kostenrechnung zur Erfolgsrechnung

Fehleranfällige Unternehmensprozesse sind mit Fehler- und Fehlerfolgekosten belastet, die den Gewinn schmälern und Ihr Unternehmen in die Verlustzone führen können. Auch immaterielle Qualitätsverluste wie Organisationsmängel oder Vergeudung von Mitarbeiterpotenzialen wirken sich auf die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens aus. Nicht immer ist der finanzielle Anteil dieser Qualitätsgewinne leicht zu ermitteln.

Qualitätscontrolling - Bestandsaufnahme der internen und externen Fehlerkosten

Überlegen Sie zunächst, welche Qualitätsmängel zu betriebswirtschaftlichen Verlusten geführt haben.

Dazu gehören Erlösminderungen wie:

Umsatzrückgang

Preisnachlässe

Vertragsstrafen

Käuferabwanderun

Aber auch Verluste durch Fehler und Verschwendung lassen sich messen und in finanzielle Verluste umrechnen.

Interne Fehlerkosten:

Nacharbeit

Wiederholungsprüfung

Kosten für Korrekturmaßnahmen

Konstruktionsänderungen

Maschinenausfall

Produktionsausfall

Externe Fehlerkosten:

Reklamationsbearbeitungen

Garantie- und Kulanzkosten

Produkthaftung

Rückrufaktionen

Nachrüstung

Verschrottung fehlerhafter Lagerbestände

Versicherungskosten

Marktverluste

Für sehr wichtige Fehlerfolgekosten müssen Sie ein eigenes Erfassungssystem einführen, z. B. wenn in Ihrem Unternehmen intensive Kosten durch Konstruktionsänderungen, Ausfall von Anlagen oder Kosten in der Entsorgung entstehen.

Beispiel zum Qualitätscontolling:

Unterbrechung der Anlagen und resultierende Kosten

1. Schritt: Listen Sie alle unmittelbaren Konsequenzen einer Anlagenunterbrechung auf.

2. Schritt: Notieren Sie zu jedem Problem die indirekten Folgen.

3. Schritt: Schätzen Sie ab, welche Mehrkosten daraus entstehen.

Stellen Sie im Qualitätscontrolling die Fehlerverhütungskosten gegenüber

Durch Ihre Aktivitäten wie Qualitäts- und Zuverlässigkeitsplanung, Schulungsmaßnahmen zur Förderung des Qualitätsbewusstseins sowie Lieferantenbewertung und Ermittlung von Kundenanforderungen entstehen ebenfalls Kosten.

Stellen Sie diese den sinkenden Fehlerkosten gegenüber. Der Anstieg der Verhütungskosten durch die Einführung einer Qualitätsmanagement-Maßnahme ist in der Regel gering im Vergleich zu den gesunkenen Fehlerkosten.

Starten Sie jetzt eine "Offensive" gegen Qualitätsprobleme in Ihrem Betrieb und laden Sie sich den kostenlosen Leitfaden: "100% Qualität" herunter. So richten Sie Ihre Prozesse sowohl in der Produktion als auch bei Planungsaktivitäten qualitätsorientiert aus und vermeiden Probleme.

Minimieren Sie die Prüfkosten zum Qualitätscontrolling

Neben internen und externen Fehlerkosten einerseits und den Fehlerverhütungskosten andererseits entstehen Ihnen im Qulalitätsmanagement noch Prüfkosten durch:

Wareneingangsprüfung

Fertigungsprüfung

Endabnahmen

Laboruntersuchungen

externe Prüfungen

Qualitätsgutachten

Im Total Quality Management (TQM) werden diese Kosten durch Selbstprüfungen reduziert. Wenn die Produktion in Gruppenarbeit mit Selbstprüfung organisiert wurde, dann sind die Prüfkosten in den Stückkosten enthalten. Bei automatischen Prüfungen zählen die Kosten zu den Maschinenkosten.

Mit Qualitätsmanagement steigern Sie den wertschöpfenden Anteil der 4 Typen von Prozessleistungen

Aus der Kalkulation von Maschinenstundensätzen kennen Sie die Begriffe Nutzleistung, Stützleistung und Blindleistung.

Auch in den Produktionsprozessen unterscheiden Sie zwischen 4 Typen von Prozessleistungen:

Nutzleistung trägt durch Entwicklung, Verfahren und Montage zur Wertschöpfung bei.

trägt durch Entwicklung, Verfahren und Montage zur Wertschöpfung bei. Stützleistung ist oft sehr zeitintensiv und trägt nicht direkt zur Wertschöpfung bei. Dazu gehören Umrüstungen, Einrichten von Maschinen, Aufwand für den Transport, Beschaffung von Materialien und Verwaltung.

ist oft sehr zeitintensiv und trägt nicht direkt zur Wertschöpfung bei. Dazu gehören Umrüstungen, Einrichten von Maschinen, Aufwand für den Transport, Beschaffung von Materialien und Verwaltung. Unproduktive Zusatzleistung (Blindleistung) senkt die Wertschöpfung durch Änderungen, Zwischenlagerungen, ungenutzte Kapazitäten und Wartezeiten.

senkt die Wertschöpfung durch Änderungen, Zwischenlagerungen, ungenutzte Kapazitäten und Wartezeiten. Fehlleistung senkt die Wertschöpfung durch Produktion von Ausschuss, Fehllieferungen und Maschinenausfällen.

Bestimmen Sie den Anteil der wertschöpfenden Arbeit vor und nach der Einführung von Qualitätsmanagement-Maßnahmen. Der steigende Anteil ist ein direktes Maß für den Erfolg des Qualitätsmanagements.