Qualitätssystem mit Zertifizierung - Die DIN EN ISO 9000ff.

Beim Qualitätsmanagement nach der Norm DIN EN ISO 9000ff. handelt es sich um ein Vorgehen, bei dem, ausgerichtet an einem Leitfaden mit 20 vorgeschriebenen Elementen, die Ablaufprozesse in einer Organisation betrachtet und bewertet werden.

Beim Qualitätsmanagement nach der Norm DIN EN ISO 9000ff. handelt es sich um ein Vorgehen, bei dem, ausgerichtet an einem Leitfaden mit 20 vorgeschriebenen Elementen, die Ablaufprozesse in einer Organisation betrachtet und bewertet werden. Die Einrichtung eines Qualitätssystems nach DIN EN ISO schließt in der Regel mit einer Zertifizierung ab. Autorisierte Prüfer vergeben nach einem so genannten Audit, d. h. einem Prüfverfahren, den Prüfstempel.

Ursprünglich wurden die DIN-EN-ISO-Normen für den industriellen Produktionsbereich entwickelt und erst etwa ab 1996 auf soziale Einrichtungen übertragen. Eine letzte Überarbeitung wurde im Jahr 2000 vorgenommen, weshalb Sie jetzt auch die Bezeichnung DIN EN ISO 9000:2000 finden. Sie können die Norm für Ihre Einrichtung nutzen, um ein Qualitätsmanagement-System aufzubauen, auch wenn Sie keine Zertifizierung anstreben.

Vor- und Nachteile unter der Prämisse der Zertifizierung