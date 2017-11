5 Möglichkeiten, als Unternehmer einen Kredit zu erhalten

Die Gründe dafür, dass man kurzfristig Geld benötigt, sind so unterschiedlich, wie es die Menschen sind, die einen Kredit aufnehmen. Sei es für ein kaputtes Betriebsmittel oder den neuen Firmenwagen: Geld ist wichtig und wird praktisch immer benötigt. Doch welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, sich kurzfristig Geld zu beschaffen und welche von ihnen ist am Ende die beste mit dem geringsten Risiko? Auf diese und noch weitere Fragen gehen die folgenden Zeilen ein.

Möglichkeit 1:

Sofortkredit Im Rahmen der Möglichkeit Nummer 1 haben Menschen mit Liquiditätsproblemen die Option, einen Sofortkredit aufzunehmen. Ein solcher respektive auch ein schufafreier Sofortkredit ist zur Überbrückung von kurzfristigen monetären Engpässen geeignet. Im Gegensatz dazu ist er natürlich nicht als langfristige Lösung anzusehen. Ein Sofortkredit weist bestimmte Charakteristika auf:

Schnelle Bearbeitungszeit

Unkomplizierter Ablauf

Günstige Zinsen

Als künftiger Kreditnehmer sollte man sich der Tatsache bewusst sein, dass leider nicht alle Kreditgeber am Markt mit einem echten Sofortkredit punkten können, wenngleich sie mit einem solchen durch Werbung auf Kundenfang gehen. Im Gegensatz zum Kleinkredit oder Minikredit, auf den noch weiter unten eingegangen werden soll, kann beim Sofortkredit die Summe auch durchaus höher ausfallen. Was bereits angesprochen aber noch näher erläutert werden soll, ist der schufafreie Sofortkedit. Hier wird im Rahmen der Prüfung des Kreditantrages darauf verzichtet, die Bonität des Kreditnehmers näher zu durchleuchten. Negative Schufa-Einträge können hier also letztlich nicht dazu führen, dass der Kredit abgelehnt wird.

Möglichkeit 2: Minikredit

Möglichkeit Nummer 2, schnell einen Kredit zu erlangen, ist der sogenannte Minikredit. Dieser wird im Fachjargon auch Kleinkredit genannt, was auf die Konditionen dieser Kreditform zurückzuführen ist. Der Kleinkredit zählt völlig zu Recht zu denjenigen Kreditarten, die mit am schnellsten zur Verfügung stehen. Der Minikredit wird übrigens auch Kurzkredit oder Kurzzeitkredit genannt und beispielsweise von Anbietern wie den nachstehenden vergeben:

Cashper

Vexcash

Die Summen, die bei einem Kleinkredit für gewöhnlich den Besitzer wechseln, liegen bei 100 bis maximal 5000 Euro. Die Laufzeiten rangieren bei einem bis zwei Monaten. Alternativ dazu kann die Rückzahlung des Geldes auch bereits nach sieben oder maximal 180 Tagen erfolgen. Insofern sind immer diejenigen Zeiträume einzuhalten, auf die sich der Kreditgeber und Kreditnehmer bei einem Kleinkredit geeinigt haben. Die Zinssätze sind leider nicht unbedingt die Stärke eines Minikredits, denn sie liegen in der Regel bei acht bis 15 Prozent. Dafür wird der Antrag meistens aber auch innerhalb von einem Tag bearbeitet.

Möglichkeit 3: Dispokredit

Eine weitere Option, sich schnell Geld zu beschaffen, stellt der Dispokredit dar. Dieser kann parallel zum Bestehen eines Girokontos beantragt werden und zwar bei der eigenen Hausbank. Manche Banken gewähren den Kredit übrigens auch von sich aus, sodass insofern kein aktives Handeln des Kreditnehmers erforderlich ist. Wie hoch der Kreditrahmen hierbei ausfällt, ist in der Praxis höchst unterschiedlich und auch davon abhängig, wie hoch der Umsatz des Bankkunden ausfällt. Findet ein separates Gespräch mit dem Bankberater statt, so kann der Kreditrahmen in vielen Fällen aber auch noch weiter aufgestockt werden, sofern dies erforderlich ist. Vorsicht ist bei den Zinsen angebracht:

Sie können bis zu 15 Prozent und sogar noch mehr betragen

Zum Vergleich schlägt ein Ratenkredit mit nur vier bis acht Prozent zu Buche

Wegen der hohen Zinsen ist ein Dispokredit natürlich nichts, was über eine längere Zeitspanne aufrechterhalten werden sollte. Außerdem ist es nicht empfehlenswert, den Dispokredit erneut zu überziehen, weil hierfür von Bank zu Bank noch einmal höhere Zinsen fällig werden.

Möglichkeit 4:

Pfandkredit Die vorletzte Möglichkeit, sich fremdes Geld zu beschaffen, ist die Aufnahme eines Pfandkredits. Die Vorteile an dieser Methode sind die nachstehenden:

Es werden keine Anträge benötigt

Die Bonität spielt keine Rolle

Das Geld steht sofort zur Verfügung

Wer alte, nicht mehr benutzte Gegenstände im Betrieb besitzt, kann diese je nach Art problemlos im Pfandhaus zu Geld machen. Der Pfandkredit funktioniert so, dass der Pfandgeber den zur Verfügung gestellten Gegenstand für den Pfandnehmer solange aufbewahrt, wie dies im Vorfeld abgesprochen worden ist. Der Pfandkredit als solches liegt naturgemäß unterhalb des Wertes des Pfandgegenstandes, was dem Pfandgeber gleichzeitig auch als Sicherheit dient. Das Pfand einlösen kann ein Kreditnehmer, indem er den kreditierten Betrag zurückzahlt und für die zusätzlich anfallenden Gebühren vollständig aufkommt. Sollte man selbst nicht in der Lage dazu sein, das Pfand nach Ablauf der Zeit einzulösen, so wird der Gegenstand vom Pfandhaus an den Höchstbietenden versteigert.

Möglichkeit 5:

Privatkredit Abschließend haben Menschen, die in Geldnot gekommen sind, auch noch die Möglichkeit, sich auf privatem Wege Kapital zu verschaffen. Private Geldgeber aus dem Internet stehen hierfür deshalb zur Verfügung, weil sie sich im Gegenzug dazu ansehnliche Zinsen erhoffen. Bekannte Marktplätze für Privatkredite sind beispielsweise die Anbieter Auxmoney oder Smava. Man tut gut daran, die Intention der Erlangung fremden Geldes auf derartigen Plattformen möglichst gut und plastisch darzustellen, da nur so die Kreditgeber auch gewillt sind, ihr Geld zur Verfügung zu stellen. Gut ist an dieser Methode, dass Kreditgeber und Kreditnehmer die Konditionen für den Kredit völlig frei verhandeln können.

1. Der gesamte Finanzierungsprozess nimmt beim Privatkredit selten eine längere Dauer als zwei Tage ein

2. Kann der Kreditnehmer den Betrag nicht rechtzeitig zurückzahlen, erfolgt ein negativer Schufa-Eintrag

3. Parallel wird außerdem ein Inkassobüro mit der Eintreibung der Schulden beauftragt Wer woanders keine Möglichkeit hat, an Geld zu kommen, für den ist der Privatkredit in jedem Fall eine gute Option.