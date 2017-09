Pool-Abschreibung – Das hat es mit dem „Sammelposten“ auf sich

Die Kosten für betriebliche Anschaffungen (Wirtschaftsgüter), die teurer als 410 € (bzw. 150 €) sind, dürfen Sie nicht sofort im Anschaffungsjahr komplett steuerlich geltend machen. Die Kosten sind auf die Nutzungsdauer zu verteilen – also über mehrere Jahre abzuschreiben. In den amtlichen AfA-Tabellen ist die Nutzungsdauer für alle üblichen Wirtschaftsgüter festgelegt.

Neben z. B. linearer Abschreibung und dem Sofortabzug geringwertiger Wirtschaftsgüter existiert eine weitere Abschreibungsmöglichkeit, die sogenannte Pool-Abschreibung.

Für Wirtschaftsgüter,die mehr als 150€, aber nicht mehr als 1.000 € kosten,ist ein Sammelposten(Pool)zu bilden. Dieser wird pro Jahr neu zusammengestellt. Alle darin enthaltenen Güter werden über einen Zeitraum von 5 Jahren mit 1⁄5 pro Jahrgewinn mindernd aufgelöst. Dies kann von Vorteil sein, wenn Sie Wirtschaftsgüter im Wert von bis zu1.000€anschaffen, deren betriebliche Nutzungsdauer mehr als 5 Jahre beträgt.

Übersicht: Sammelposten von der Bildung bis zur Auflösung

Schritt 1: Sie führen eine Liste über alle beweglichen Wirtschaftsgüter zwischen 150 und 1.000 €, die Sie im Laufe des Jahres für Ihren Betrieb anschaffen. Das ist dann Ihr Pool bzw. Ihr Sammelposten. Das könnte z.B. so aussehen:

Wirtschaftsgut und Anschaffungskosten (netto):

Laptop: 900 €

ISDN-Telefon: 200 €

Abschließbarer Aktenschrank: 600 €

Faxgerät: 300 €

Bürostuhl: 500 €

Summe: 2.500 €

Eine solche Aufstellung machen Sie für jedes Jahr und nehmen sie zu Ihren Steuerunterlagen. Sie brauchen sie nicht mit Ihrer Steuererklärung bzw. Ihrer Einnahmen-Überschuss-Rechnung abzugeben,sondern bewahren sie lediglich für den Fall einer Überprüfung oder einer Nachfrage Ihres Finanzamts auf.

Schritt 2: Sind die Wirtschaftsgüter in diesem Sammelposten erfasst, verlieren sie ihre Eigenständigkeit. Sie werden nun wie ein einziges Wirtschaftsgut behandelt. Die Summe der Anschaffungskosten wird über 5 Jahre abgeschrieben. In diesem Beispiel heißt das: Sie erhöhen die Gesamtsumme aller Ihrer Abschreibungen 2017 bis 2021 um jeweils 500 € (2.500 € ÷ 5 Jahre)und machen diese als Betriebsausgabe geltend. Wenn Sie z.B. noch einen Firmenwagen abschreiben, könnte die Aufstellung Ihrer Abschreibungen so aussehen:

Abschreibungen:

Firmenwagen (30.000 € über 6 Jahre, in 2017): 5.000 €

Sammelposten (2.500 € über 5 Jahre, in 2017): 500 €

Summe: 5.500 €

Schritt 3: Bei Ihren Abschreibungen berücksichtigen Sie dann jeweils die Sammelposten für das laufende Jahr und die vorangegangenen 4 Jahre, also: