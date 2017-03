Mit einem Liquiditätsplan Zahlungsprobleme verhindern

Forderungsverkauf (Factoring)

Das Unternehmen kann eine Forderung an einen Kunden an eine Factoring-Gesellschaft verkaufen, falls der Kunde der Zahlungsaufforderung erst später nachkommt. Die Factoring-Gesellschaft bezahlt einen Anteil des Forderungsgegenwerts (z.B. den Teil einer Rechnung, die das Unternehmen an den Kunden gestellt hat). Die Factoring-Gesellschaft prüft auch hier die Bonität des Endkunden oder Abnehmers. Dieser muss den vollen Betrag der Factoring-Gesellschaft zahlen, welche wiederum den Betrag an das Unternehmen minus einer Factoringgebühr bezahlt. Auf diese Weise kann ein Unternehmen kurzfristig an Geld kommen, um ebenso kurzfristige Zahlungen zu begleichen.