Kontrollieren Sie, ob Sie die elektronisch unterstützte Betriebsprüfung nutzen können

Kommen Prüfer der Sozialversicherungsträger in Ihr Unternehmen, nehmen sie einen Arbeitsplatz, Mitarbeiter und nicht zuletzt Sie selbst in Beschlag. Das bedeutet also Stress. Doch es geht auch anders. Bei einer elektronisch unterstützten Betriebsprüfung (euBP) verschicken Sie die Daten direkt an den Prüfer und ersparen sich so unter Umständen sogar dessen Besuch. Allerdings müssen Sie zuvor kontrollieren, ob Sie technisch zur Teilnahme an diesem Verfahren in der Lage sind.