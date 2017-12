8 wichtige Fragen und Antworten zur Künstlersozialversicherung 2017/18

Die Künstlersozialkasse (KSK) in der jetzigen Form besteht seit dem Jahr 2000. Sie bereitet dennoch vielen Unternehmen Probleme, da den Verantwortlichen nicht klar ist, ob sie Beiträge an die Künstlersozialkasse entrichten müssen oder nicht. Daher stelle ich Ihnen in diesem Beitrag die wichtigsten Fakten rund um diese Abgabe vor.