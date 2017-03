Diese Vorgaben gelten für die Anerkennung von E-Kontoauszügen

Der elektronische Kontoauszug gewinnt als Alternative zum Papierauszug immer stärker an Bedeutung. Das gilt speziell bei gewerblichen Kunden. Teilweise handelt es sich um Unterlagen in Bilddateiformaten (z. B. Kontoauszüge im tif- oder pdf-Format). Alternativ erfolgt die Übermittlung der Daten in maschinell auswertbarer Form (z. B. als csv-Datei).