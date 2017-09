E-Rechnungen versenden: Brauchen wir das O. K. unserer Kunden?

Antwort: Mit E-Rechnungen können Sie nur dann arbeiten, wenn Ihre Kunden damit einverstanden sind. Ob Ihre Kunden ihr Einverständnis explizit erklären müssen, ist nicht gesetzlich geregelt. Das bedeutet:

Das Einverständnis kann mündlich oder schriftlich und insbesondere auch per E-Mail mitgeteilt werden.

Ihre Kunden können auch noch nach Zugang der elektronischen Rechnung erklären, dass sie mit dieser Form der Übermittlung der Rechnung einverstanden sind. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber auch: Ihre Kunden können der elektronischen Übersendung einer Rechnung widersprechen. Und was für Ihre Kunden gilt, gilt in gleicher Weise auch für Sie gegenüber Ihren Lieferanten.

Anzeige

So versenden Sie Ihre Rechnungen per E-Mail

Klären Sie bereits bei Entgegennahme eines Auftrags, ob Ihre Kunden damit einverstanden sind, dass sie die Rechnungen später per E-Mail erhalten. Stimmen Ihre Kunden zu, sollten Sie das dann auch mit in die Auftragsbestätigung hineinnehmen.

Formulierungsbeispiel:

Wie vereinbart, werden wir Ihnen unsere Rechnung elektronisch an Ihre E-Mail-Adresse übermitteln, die Sie uns wie folgt aufgegeben haben: max. mustermann@kleinstadt.de Alternativ können Sie auch in Ihren „allgemeinen Geschäftsbedingungen“ regeln, dass Sie berechtigt sind, Rechnungen per E-Mail zu verschicken.