Schufa: Was sie macht und wie man mit ihr umgeht

In der ein oder anderen Form existiert die Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung schon seit 1927. Die Bundes-Schufa e.V., so wie die deutschen Bürger sie heute kennen, entstand erst 1952 durch den Zusammenschluss mehrere regionaler Schufa-Gesellschaften. Die Schufa beschäftigt sich also schon seit einer ganzen Weile mit der Bonitätsprüfung. Leider passiert es häufig, dass die Hausbank bei negativen Schufa-Einträgen den beantragten Kredit verweigert.

Ohne Schufa finanzielle Engpässe überbrücken

Dies kann besonders bei Personen in der Selbstständigkeit zu einer existenzbedrohenden Situation führen. Oft sind es nur kurze Phasen, die überbrückt werden müssen. Fehlt in diesen Phasen die Liquidität, verstärkt die Reaktion der Hausbank die Auswirkungen um ein Vielfaches. In solchen Fällen muss auf andere Alternativen zurückgegriffen werden. So gibt es Kreditinstitute, die trotz negativen Schufa-Einkünften Kredite vergeben. Laut den Experten von www.kredit-ohne-schufa.de vergeben jedoch insgesamt nur eine gute Handvoll Banken nachweislich Ratenkredite bei deutlich eingeschränkter Bonität.

Schufa - Wer steckt dahinter?

Die Schufa wurde von Finanzinstituten konstituiert, um Bonitätsprognosen zu erstellen. Zu diesem Zweck sammelt sie Daten über das Zahlungsverhalten- und die Zahlungswilligkeit der betroffenen Personen. Aus diesen Daten wird die Bonität errechnet. Diese entscheidet oftmals mit darüber, ob eine Bank einen Kredit vergibt oder ob ein Vermieter seine Wohnung an einen potenziellen Mieter vermietet.

Wie funktioniert das Schufa-Scoring-Verfahren?

Wie genau diese Bonitätsprognosen erstellt und errechnet werden, ist bis heute unbekannt. Eine Tatsache, die auch immer wieder von Verbraucherschützern kritisiert wird. Denn letztendlich geschehen bei dieser Wahrscheinlichkeitsrechnung eines Zahlungsausfalls auch immer wieder Fehler. Wenn der Score zu Hundert tendiert, handelt es sich um positive Bonität. Tendiert er allerdings in Richtung Null, bedeutet das eine negative oder eingeschränkte Bonität. Einige wichtige Informationen fließen in diese Bewertung mit ein, andere wiederum nicht:

die Anzahl der Wohnungswechsel wird berücksichtigt

die Anzahl der Bankkonten geht ebenfalls in die Berechnung ein

ob ein fester Job vorhanden ist, wird nicht mit einkalkuliert

auch das Einkommen ist kein Teil der Berechnung

Schufa - Wer darf Auskunft einholen?

Die Daten der circa 60 Millionen deutschen Bürger sind zunächst einmal nur für die Schufa selbst einsehbar und werden vertraulich behandelt. Darüber hinaus kann der Betreffende seine Daten selbst zu jedem Zeitpunkt einsehen, allerdings nur einmal im Jahr kostenlos. Jede weitere Einsicht kostet mindestens 8,50 Euro. Allerdings hängt dieser Preis auch davon ab, wie schnell der Betreffende an seine Daten kommen oder eine Bonitätsprüfung vornehmen möchte.

Institute, welche eine Bonitätsprüfung vornehmen dürfen

Bis auf die Schufa und die betreffende Person selbst, darf keine weitere Partei ohne eine Einwilligung Zugriff auf die Schufa-Daten haben. Da sich Banken bei der Kreditvergabe so gut wie möglich absichern möchten, ist es für den Kreditnehmer aber durchaus üblich, diese Einwilligung zu geben. Auch Versicherungen, Stromanbieter, Mobilfunkanbieter sowie Telefon-und Internet-Anbieter haben es sich zur Regel gemacht, sich bei der Schufa über die Bonität eines potenziellen, neuen Kunden zu informieren.

Personen, welche die Schufa-Daten anfordern dürfen

Vermieter können sich mittlerweile mehr oder weniger aussuchen, an wen sie ihre Wohnung vermieten. Daher ist es inzwischen auch üblich, eine Bonitätsprüfung vom potenziellen Mieter einzufordern. Der Interessent kann auch schon zuvor eine Schufa-Auskunft beantragen, um bei der Besichtigung oder beim Unterschreiben des Mietvertrages gut vorbereitet zu sein. Bis auf große Wohnungsbaugesellschaften sind die meisten Vermieter keine Partner der Schufa, deswegen können sie nicht selbstständig eine entsprechende Auskunft erfragen. Das muss der Mieter gegebenenfalls selbst übernehmen.

Schufa - Wer darf was eintragen?

Es gibt mehrere Situationen und Szenerien, bei denen ein Schufa-Eintrag erfolgen darf. Vor allem Inkasso-Unternehmen haben dieses vermeintliche Recht in der Vergangenheit immer wieder unrechtmäßig ausgenutzt. Umso wichtiger ist es zu wissen, welche Regelungen dabei gelten:

1. Forderungen nicht bezahlt: Auch wenn eine Forderung nicht bezahlt wurde, darf nicht sofort der Schufa-Eintrag erfolgen. Dazu müssen zunächst mehrere Kriterien erfüllt sein:

der Betreffende muss mindestens zwei schriftliche Mahnung erhalten

zwischen diesen Ermahnungen muss ein Zeitabstand von vier Wochen liegen

in einer Mahnung muss der Betreffende über den Schufa-Eintrag unterrichtet werden

der Betreffende darf die Zahlungsforderung nicht bestreiten

2. Der Betreffende erkennt die Schulden an: Sollte der Betreffenden zugeben, dass er einen bestimmten Betrag schuldig ist, indem er um eine spätere Zahlungsfrist oder um Ratenzahlung bittet, dies durchaus zu einem Schufa-Eintrag führen. Hier also vorsichtig sein!

3. Fristlose Vertragskündigung: Sollte der Betreffende finanziellen Vertragsforderungen nicht nachkommen, kann ein Vertrag fristlos gekündigt werden. Das führt wiederum zu einem Schufa-Eintrag. Allerdings muss der Betreffende auch hiervon zuvor in Kenntnis gesetzt werden.

4. Gerichtliche Forderung: Wenn ein Gericht die Forderung rechtlich anerkennt, kann es ebenfalls zu einem Schufa-Eintrag kommen. In diesem Fall sollte man einen Rechtsbeistand zu Rate ziehen.

Wie Schufa Score verbessern?

In der Regel werden negative Schufa-Einträge für drei Jahre gespeichert. Dabei geht die Schufa allerdings vom Ende des Kalenderjahres aus. Wer also im Mai des Jahres 2017 einen Eintrag erhält, dessen Eintrag wird erst im Januar 2021 wieder gelöscht. Sollte der Betreffende seine Schuld in diesem Zeitraum begleichen, wird dieser Eintrag immerhin als erledigt markiert. Aber dazu muss der Anspruchsinhaber die Schufa davon in Kenntnis setzen. Darauf sollte auch eine leichte Verbesserung des Kredit-Scores folgen.

Wie Schufa-Eintrag löschen lassen?

Unter gewissen Voraussetzungen gibt es auch Möglichkeiten, das Schufa-Konto auch schon vorher von Einträgen zu befreien. Damit z.B. Selbstständige oder auch Privatpersonen in einer finanziellen Notlage weiterhin liquide bleiben, dürfen Einträge unter Umständen schon vor dem Ablauf der Dreijahres-Frist wieder gelöscht werden. Das gilt, wenn die ausstehende Schuld nach sechs Wochen wieder beglichen wurde und der Betrag nicht höher als 2000 Euro ist. Dazu muss der Betreffende eine schriftliche Bestätigung des Anspruchsinhabers beim Amtsgericht vorlegen. Das Gericht fordert die Schufa dann zur Änderung des Eintrags auf oder gibt einen Löschungsbescheid aus.

Kredite ohne Schufa - Wovor man sich in Acht nehmen sollte

Es existieren einige Wege, an einen Kredit zu kommen, auch ohne die Dienste der Schufa in Anspruch nehmen zu müssen. Allerdings gibt es auch viele betrügerische Machenschaften, auf die man hereinfallen kann. Auf folgende Anhaltspunkte sollte man als Kreditnehmer achten: