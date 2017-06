Firmenwagen: So sparen Ihre Mitarbeiter mit Zuzahlungen Steuern und Abgaben

In Deutschland sind Millionen von Firmenwagen auf den Straßen unterwegs. In vielen Firmen ist es üblich, dass die Nutzer Zuzahlungen leisten müssen. Der BFH hat gleich in 2 Fällen entschieden, ob diese Zuzahlungen den geldwerten Vorteil mindern (vgl. Urteile vom 30.11.2016, Az. VI R 2/15 und Az. VI R 49/14, veröffentlicht am 15.2.2017).