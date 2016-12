Mit dem richtigen Antrag um öffentliche Fördermittel werben

Öffentliche Mittel werden erfahrungsgemäß von den zuständigen Ministerien auf Landesebene bewilligt. Dabei können die Zuständigkeiten von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich verteilt sein. So finden Sie in Nordrhein-Westfalen das Ministerium für Städtebau und Wohnen, Sport und Kultur, an das sich z.B. Sportvereine mit einem Antrag wenden sollten ...