Warum Sie bei Ihren Messeteilnahmen 2017 nicht ohne Videokamera anreisen sollten

Haben Sie für 2017 einen oder mehrere Messeauftritte eingeplant? Dann packen Sie Ihre Videokamera ein. Denn eine Messe ist ein ideales Umfeld, um ganz preiswert Werbefilme zu drehen. Die sind heute so gut wie unverzichtbar. Denn auf YouTube, bei Facebook oder in Ihrem Blog gehören Filme zu den beliebtesten Inhalten.

Wenn Videofilme nur nicht so teuer wären! Doch das sind sie ja heute gar nicht mehr. Je nach Ihren Ansprüchen reichen auch gute Smartphone-Kameras bereits aus, um Bilder in HD-Qualität aufzunehmen. Nutzen Sie die Messe als Drehort, fallen noch weitere Kosten weg. Sie brauchen weder Filmstudio noch Darsteller zu bezahlen. Zahlreiche Mitwirkende sind bereits am Stand: die Geschäftsleitung, der Vertrieb, Promotionsteams und nicht zu vergessen Kunden und Besucher. Kosten für das Anliefern und Aufbauen Ihrer Produkte entfallen ebenfalls: Sie werden ja auf Ihrem Messestand bereits in bestem Licht präsentiert.

Drehen Sie auf Ihrem Messestand Videos, die Sie vielseitig einsetzen können, z. B.:

als Werbevideos für YouTube, Facebook, Ihre Website oder Ihren Blog,

als Erklärungsvideos für Ihren Onlineshop,

als Schulungsmaterial für Workshops,

als Dokumentation für Mitarbeiter,

als Rohmaterial für weitere Werbe-Ideen

Messevideo-Idee 1: Drehen Sie ein Interview

Dieses ist die leichteste Form, wenn Sie Ihr Video selber drehen möchten. Beim Interview konzentriert sich die Kamera auf den Gesprächspartner. Vorteil: Sie brauchen dazu nur eine einzige Kameraeinstellung. Sogar kleine Produkte, die der Interviewpartner während des Interviews ins Bild halten kann, können präsentiert werden.

Dennoch können Sie solche Interviews sehr vielseitig für Werbezwecke verwenden:

Interviewen Sie den Geschäftsführer und stellen Sie dieses Video auf der Website und auf Ihren Social-Media-Seiten bereit.

Verwenden Sie das Interview als Videobotschaft an die Mitarbeiter, indem Sie es in Ihrem Intranet veröffentlichen oder den Link zum Video in einer Rund-Mail versenden.

Halten Sie ein solches Interview aber auch als Material für Pressevertreter bereit oder nutzen Sie es als künftiges Rohmaterial. Kurze Passagen daraus lassen sich später für andere Werbe- oder Imagefilme verwenden.

Tipp: Es muss nicht immer der Chef sein. Interviewen Sie auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stammpersonals oder lassen Sie Besucher des Messestandes zu Wort kommen.

Messevideo-Idee 2: Zeigen Sie Produktdemos oder Erklärvideos

Was liegt auf der Messe näher, als Ihre Produkte im Einsatz zu erklären oder zu demonstrieren. Für Sie sind alle wichtigen Produkte oder Neuheiten hier griffbereit vorhanden. Auch bei dieser Video-Idee kommt es nicht auf eine besonders raffinierte Kameraführung oder eine spätere Schnitttechnik an.

Zeigen Sie, wie etwas funktioniert oder wie es eingesetzt werden kann, und halten Sie die Kamera drauf.

Eine Alternative, mit der Sie besonders die einfache Bedienung hervorheben, ist, wenn Sie Messebesuchern Ihr Produkt an die Hand geben und sie es selbst bedienen lassen.

Solche Erklärvideos sind wertvoll

für interne und externe Schulungen oder Workshops,

 für den Servicebereich Ihrer Website,

als Elemente von Produktvideos in Ihrem Onlineshop.

Messevideo-Idee 3: Machen Sie eine Umfrage

Die Gelegenheit zur Marktforschung ist kaum günstiger als auf einer Messe. Denn wo sonst haben Sie in kurzer Zeit so viele Fachbesucher an einem Ort – Ihrem Messestand.

Nutzen Sie das, um den Besuchern Fragen zu Ihren Produkten zu stellen oder um sie diese bewerten zu lassen. So können Sie die positiven Ergebnisse dieser Umfragen in Ihrer zukünftigen Werbung verwenden.

Verwenden Sie das gedrehte Video- material zu Werbezwecken und stellen es in YouTube und/oder auf Ihrer Website ein.

Alternative: Arbeiten Sie ausschließlich intern mit den gewonnenen Ergebnissen Ihrer Umfrage und geben Sie diese schriftlich wieder – in Ihrer Werbung oder Pressearbeit.

Achtung: Für alle Personen, die in Ihrem Video zu sehen sind, gilt: Lassen Sie sich versichern, dass diese mit der Aufnahme und der späteren Verwendung für Werbezwecke einverstanden sind. Holen Sie die Zustimmung von Interviewteilnehmern oder groß im Bild zu sehenden Standbesuchern zur Aufnahme und Verwendung schriftlich ein. Geben Sie auch den Verwendungszweck der Aufnahmen an.