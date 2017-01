Marketing und PR - Print nicht aus den Augen verlieren!

Die Digitalisierung macht vor dem Marketing nicht Halt und lenkt die Tendenz immer mehr in Richtung Online Marketing. Doch Unternehmer die allein online werben und darüber die Printwerbung vernachlässigen, minimieren ihre Möglichkeiten und verschenken wertvolle Ressourcen. Nach wie vor spielt Printwerbung eine wichtige Rolle, wobei sich die Perspektiven der Zielgruppe verändert und auf höhere Qualität konzentriert haben. Um mit Broschüren und Co. zu überzeugen, muss man heute herausragende Qualität bieten und seinen Mitbewerbern immer einen Schritt voraus sein.

Vakuum in Analog-Werbung ist keine Lösung

Auch wenn ein Großteil der Zielgruppe online auf die Suche nach Produkten, nach Dienstleistungen und nach Informationen geht, sollte man den Print nicht gänzlich aussparen und von seiner Agenda streichen. Eine gesunde und harmonische Mischung aus Online Marketing und klassischer Printwerbung ist nach wie vor das beste Konzept, mit dem man seine Reichweite erhöht und die gesamte Zielgruppe anspricht. Zu den wichtigen Details in der Printwerbung gehören Broschüren und Marketing in themenspezifischen Magazinen, Flyer oder Schaufensterwerbung und Marketing in Fußgängerzonen. Immer mehr Unternehmer sehen von den Klassikern in der Werbung ab und lenken ihren Fokus ausschließlich auf das Internet. Da das Web schnelllebig und von sich stetig ändernden Trends geprägt ist, ersetzt die beste Onlinewerbung in keinem Fall die Funktion von Printwerbung.

Ein innovativer und zielführender Mix der Strategien ist hilfreich und überzeugt durch eine Orientierung, die sowohl auf Druckwerken wie auf virtuellem Marketing liegt und die Bedürfnisse der Zielgruppe in hohem Maße erfüllt. Dabei sollte man vor allem im Print darauf achten, dass die Qualität der Ausdrucke der modernen Zeit entspricht und in besonders hochwertiger Performance geboten wird. Das Prinzip bei dem Rollendruck-Verfahren erweist sich aktuell als beste Maßnahme, um die Kundenansprüche im Print zu erfüllen und mit Qualität aufzufallen. Unternehmer sollten sich mehr auf einen breit gefächerten Marketing-Mix konzentrieren und ihre Energie nicht primär in Onlinewerbung investieren. Das aktuelle Vakuum im Bereich von Druckerzeugnissen erzeugt eine Leere, die bei vielen Kunden auf Unverständnis stößt und förmlich dazu zwingt, das Internet auf der Suche nach einem Angebot zu bemühen und dabei gegen seine persönlichen Prinzipien zu entscheiden.

Marketing-Mix vereint Druckerzeugnisse und virtuelle Werbung

Erfolgreiche Unternehmer haben es erkannt und handeln danach. Die Rede ist von einer Kombination aus Printwerbung und Online Marketing im harmonischen Verhältnis. Vor allem bei lokalen Ladengeschäften und Restaurants, in der Hotellerie oder im Servicebereich ist Onlinewerbung allein wenig zielführend und schließt einen wichtigen Anteil der Zielgruppe aus. Auch wenn sich PR und Marketing im Internet lohnen und zu einer Umsatzsteigerung führen, sollten Unternehmer die Zielgruppe nicht vergessen, die neben der optischen Information ein haptisches Erlebnis bevorzugt und lieber in einer Broschüre blättert, als ausschließlich im Web zu lesen. Hervorragende Werbung überzeugt vor allem durch einen hervorragenden Druck, der ein gestochen scharfes Ergebnis ermöglicht und auf diesem Weg für Aufmerksamkeit sorgt. Aussagekräftige Inhalte kommen durch die hohe Qualität beim Rollendruck besonders stilvoll zur Geltung und werden so in Szene gesetzt, dass sie dem Unternehmen viel Aufmerksamkeit bescheren und die Reichweite der Werbung im Print erhöhen.