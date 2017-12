Mit diesen Tipps zu mehr Reichweite für Ihre Firmen-Videos

Begeisterte Kunden sind hervorragende Testimonials und Top-Empfehler. Daher sind positive Kundenstimmen in Wort und Bild – oder geschrieben in Print und gesprochen im Video – für Ihr Unternehmen Gold wert. Doch lauern hier auch Gefahren. Checken Sie daher die Kundenmeinungen, bevor Sie sie auf Ihrer Website, auf Facebook oder in Ihren anderen Kommunikationskanälen veröffentlichen.