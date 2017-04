Verrücke Produktnamen - warum nicht? Lassen Sie sich von IKEA inspirieren!

Suchen Sie häufig nach Namen für neue Produkte? Dann denken Sie ruhig mal verrückt! So wie IKEA. Der schwedische Möbelkonzern macht gerade in einigen Ländern mit neuen Produktnamen Furore. Ausgewählte Produkte hat der Konzern nach häufig auftretenden Beziehungsproblemen benannt und bietet diese Produkte als Problemloser an.