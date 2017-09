7 Tipps für eine überzeugende „Über uns“-Seite

Tipp 1: Vermeiden Sie Marketing-Blabla. Innovativ, System, Know-how, Prozesse, Innovationen, Portfolio und dergleichen sollten Sie aus Ihrem Wortschatz streichen. Reden Sie Klartext, verzichten Sie auf jegliche Fachsprache.

Tipp 2: Schreiben Sie nicht, was Sie sagen möchten, sondern was der Kunde hören will. Alle Informationen, die Sie auf Ihrer „Über uns“-Seite versammeln, sollen die Fragen beantworten, die sich künftige Kunden stellen. Welche das sind, verraten wir Ihnen in unserer Info-Box unten.

Tipp 3: Sprechen Sie den Leser direkt an. Zum Beispiel mit einer Frage: „Möchten Sie erfolgreich werben, ohne dafür viel Geld auszugeben? Möchten Sie Ihre Website bei Google nach vorn bringen? Wollen Sie mehr Besucher zu Kunden machen? – Dann sind Sie bei uns, der Agentur XY, goldrichtig. Denn ...“

Tipp 4: Lüften Sie den Vorhang. Wer sich die Mühe macht, sich bis zu Ihrer „Über uns“-Seite durchzuklicken, der will auch hinter den Vorhang sehen. Er fragt sich: Welche Menschen stehen hinter dem Unternehmen? Für welche Ideen und Überzeugungen setzen sie sich ein? Warum soll ich ihre Produkte kaufen? Genau aus dem Grund sollten Sie auf der „Über uns“-Seite keine Marketingstrategien, sondern Menschen zeigen. Niemand will mit einer Marketingstrategie zusammenarbeiten, sondern mit sympathischen, kompetenten und vertrauenswürdigen Personen. Gutes Beispiel ist der Steuerberater Stölzel (https://www.deron- linesteuerberater.de/seite/startseite/ team.php).

Tipp 5: Fassen Sie sich kurz. Auch für die „Über uns“-Seite gilt: Verfassen Sie keine langen Texte, sondern gliedern Sie diese lieber in kleine Info-Snacks (vgl. unsere Beiträge auf den Seiten 2 und 6 in dieser Ausgabe).

Tipp 6: Verlinken Sie. Machen Sie die „Über uns“-Seite nicht zur Sackgasse für den Leser. Sorgen Sie dafür, dass diese Seite auch mit den anderen Seiten Ihres Web-Auftritts gut verbunden wird. Integrieren Sie Links zu Ihrem Shop, Ihrer Kontaktseite, Ihrem Newsletter-Bestellformular, den Stellenangeboten oder zu Ihren Profilseiten bei Facebook, XING oder Twitter.

Tipp 7: Vergessen Sie SEO – nicht ganz. Schreiben Sie Ihre „Über uns“-Seite für Menschen, nicht für Google. Dieser Tipp kommt übrigens von Google selbst. Wer versucht, in der „Über uns“-Seite möglichst viele Keywords unterzubringen, der erhält am Ende wohl einen schlechten Text. Denken Sie beim Schreiben also an die Leser und nicht an die Robots der Suchmaschinen.

Fazit: Die „Über uns“-Seite ist oft das Stiefkind des Webauftritts, ist aber für kaufbereite Besucher auch eine oft genutzte Info. Es lohnt sich spürbar, sie zu verbessern.