Halt, Stopp! So halten Sie Besucher vor dem Verlassen Ihrer Website auf

Was ist das Exit Intent Banner?

Exit Intent Banner oder Exit Intent Layer heißt die inzwischen beliebte Wunderwaffe – ein Banner, das dann auftaucht, wenn der Website- oder Onlineshop-Besucher die Absicht hat, die Seite zu verlassen. Dieses Banner legt sich dann deutlich sichtbar in den Vordergrund der Website. Mit einer attraktiven Botschaft an den Website-Besucher soll dieser davon abgehalten werden, die Website zu verlassen.

Wie das Exit Intent Banner funktioniert

Technisch basiert das Ganze auf einem im Onlineshop- oder Website-Code integrierten Software-Schnipsel, das die Mausbewegungen des Nutzers auswertet. Beschleunigt sich der Mauszeiger plötzlich und bewegt sich in Richtung der Browser-Adressleiste, wird vermutet, dass der Besucher nun eine andere Internetadresse aufrufen will. Genau in diesem Augenblick schiebt sich das kleine Banner in den Vordergrund. Jetzt soll es den Besucher bewegen, die Seite doch nicht zu verlassen.

So setzen Sie das Exit Intent Banner wirksam ein

Es gibt bei Onlineshops und auf Websites immer kritische Stellen, bei denen ein Abbruch des Besuchs besonders häufig droht. Verhindern Sie das, indem Sie das Exit Intent Banner mit der richtigen Botschaft einsetzen.

Beim Verlassen des Warenkorbs legt ein Benutzer zunächst Waren in den Warenkorb und bricht dann den Einkauf ab, indem er die Warenkorbseite verlässt, stoppen Sie ihn zum Beispiel so:

Offerieren Sie einen Gutscheincode, den der Websitebesucher beim Einkauf sofort einsetzen kann.

Erlassen Sie die Versandkosten: „Heute keine Versandkosten für Ihren Einkauf “.

Beim Abbruch des Shopbesuchs auf einer beliebigen Seite

Weisen Sie auf einen Sonderverkauf hin: „Heute 20 % Nachlass auf diese Artikel“

Hinweis zur Registrierung für den Newsletter mit speziellem Gutschein.: „5 Euro für Ihren nächsten Einkauf als Dankeschön, wenn Sie unseren Newsletter abonnieren“.

Bewerben Sie ein Gewinnspiel: „Jetzt ein iPhone 8 gewinnen? Diesen und viele andere Preise in unserem attraktiven Gewinnspiel“.

Beim Abbruch der Newsletter-Registrierung

Bieten Sie Ihren Website-Besuchern jetzt einen zusätzlichen Bonus und versprechen Sie zum Beispiel: „Kostenloses E-Book gratis für Newsletter-Abonnenten“.

Geben Sie einen Hinweis auf eine Frühbestellermöglichkeit: „Erhalten Sie das neue Produkt XY als Erster“.

Damit das Exit Intent Banner nicht nervig wird

Natürlich kann ein solches Banner Ihre Website-Besucher nerven. Doch das vermeiden Sie, wenn Sie die folgenden Hinweise beachten:

Machen Sie das Banner nicht zu groß – lassen Sie es maximal 20 % der Website verdecken.

Packen Sie in das Banner ein wirklich attraktives Angebot für den Website-Besucher.

Passen Sie die Botschaft des Banners an die Abbruchstelle an

Wie Sie das Exit Intent Banner integrieren