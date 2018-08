Suchmaschinen-Optimierung: So verdrängen Sie Ihre Konkurrenten mit SEO

Eine Website kann noch so gelungen sein - ohne Besucher ist sie wertlos. Lesen Sie in diesem Beitrag aus WerbePraxis aktuell, wie Sie Ihre Zielgruppe im Online-Dschungel durch Suchmaschinen-Optimierung gezielt auf Ihre Website bringen.

Suchmaschinen-Optimierung: So werden Ihre Webseiten erfolgreich

Erhöhen Sie die Position Ihrer Webseite in den Suchmaschinen mit professioneller Suchmaschinen-Optimierung und verdrängen Sie ihre Konkurrenten. Wir haben für Sie 6 wertvolle Praxistipps zusammengestellt, die Ihnen helfen Ihre Webseiten fit für den Suchmaschinen-Erfolg zu machen!



1. Bieten Sie attraktive Inhalte auf Ihrer Webseite

Content, Content und noch mehr Content. Stellen Sie sicher, dass sowohl die Suchmaschinen als auch die Besucher viele relevante Informationen auf Ihrer Website finden. Je mehr frische, aktuelle und informative Texte auf einer Seite stehen, desto höher ist die Position dieser Seite in den Suchmaschinen.



2. Keywords (Schlüsselworte) müssen im Titel auftauchen

Die Keywords, also Schlüsselworte, die die Suchmaschinen erfassen, müssen im Titel auftauchen!

Der Titel: „Willkommen bei Karl-Heinz Schmitz, Meisterbetrieb in Mönchengladbach-Odenkirchen für Anstriche aller Art“ bringt suchmaschinentechnisch kaum etwas ..., außer vielleicht Treffer auf den ersten Seiten, wenn jemand in Google nach „Willkommen bei Karl-Heinz“ sucht!

Viele Suchmaschinen gewichten den Titel einer Seite besonders stark, deshalb ist dieser Punkt für gute Suchmaschinen-Optimierung extrem wichtig. Länger als 80 Zeichen sollte der Titel aber nicht sein. Bringen Sie Ihr Haupt-Keyword dort maximal zweimal unter.



3. Achten Sie auf eine hohe Keyword-Dichte (2-5 %)

Hat ein Text 100 Wörter und kommt der Begriff „Haus“ darin viermal vor, hat das Keyword „Haus“ eine Keyword-Dichte von 4 %. Eine sinnvolle Keyword-Dichte liegt zwischen 2 und 8 %, je nach Suchmaschine. Texte mit höherer Keyword-Dichte lesen sich recht zäh, weil das entsprechende Keyword viel zu oft (und im unpassenden Zusammenhang) benutzt wird. Also: Übertreiben Sie es nicht!



4. Optimieren Sie jede Seite nur für etwa 2-3 Keywords

Aus Punkt 3 ergibt sich, dass jede einzelne Seite nur für wenige Keywords (maximal 3, in Ausnahmen 5) optimiert werden sollte. Setzen Sie die wichtigen Keywords am besten mehrfach an den Anfang Ihrer Seite.





5. Platzieren Sie die Keywords am besten in Ihrer URL

Die URL ist die vollständige „Adresse“ Ihrer (einzelnen) Seite im Internet. In dieser Adresse sollte Ihr wichtigstes Keyword enthalten sein. Setzen Sie für eine gelungene Suchmaschinen-Optimierung Ihr Keyword auch in Überschriften ein oder heben Sie dieses fett hervor.



6. Sammeln Sie Links anderer Seiten

Setzt jemand einen Link auf Ihre Webseite, spricht er quasi eine Empfehlung aus. Je mehr andere Websites auf Ihre Seiten verlinken, desto relevanter scheint Ihre Website zu sein. Fragen Sie daher andere Webmaster nach einem Link auf Ihre Homepage und bieten Sie im Gegenzug auch einen Link auf deren Seiten an.

Tragen Sie Ihre Homepage nicht nur in großen, manuell gepflegten Web-Katalogen wie Yahoo ein, sondern auch in kleineren branchenspezifischen Katalogen. Von dort kommen häufig sehr gezielt suchende und fachspezifische Besucher.