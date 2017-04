Wie Sie mit wenig Aufwand neues Werbematerial schaffen

Content Marketing ist die wichtigste Marketing-Strategie der kommenden Jahre. Das Prinzip: Man bietet dem Kunden Informationen an, die ihm dabei helfen, sein spezielles Problem zu lösen. Doch damit Content Marketing funktioniert, müssen häufig neue Inhalte im Netz veröffentlicht werden. Das kann mit großem Aufwand verbunden sein!

Deshalb sollten Sie diese Methoden nutzen, um vorhandenes Marketing-Material (Artikel Ihrer Fachleute, Whitepaper, Blog-Einträge) kostengünstig in neue Formate zu bringen:

1. Starten Sie eine E-Mail-Serie. Gerade lange Fachartikel eignen sich gut als Rohstoff für eine Serie. Teilen Sie das Thema in kleine Häppchen auf, und machen sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung daraus.

2. Kreieren Sie ein eBook. Haben sich im letzten Jahr einige lange Beiträge, Aufsätze oder Blog-Einträge bei Ihnen angesammelt? Dann sollten Sie darüber nachdenken, daraus ein eBook zu machen, das Sie den Kunden zum kostenlosen Download anbieten. Mit Werkzeugen wie Beacon (beacon.by) geht das ganz einfach.

3. Verwandeln Sie Texte in Präsentationen. Fassen Sie die wichtigsten Inhalte in einer PowerPoint-Präsentation zusammen und verbreiten Sie sie über die Plattform Slideshare. Denken Sie an eine ansprechende Optik (große Fotos, leicht verständliche Grafiken). Reihen Sie nicht nur Bulletpoints aneinander!

4. Erstellen Sie eine Infografik. Greifen Sie eine aussagekräftige Zahl aus Ihrem Marketing-Material heraus, und illustrieren Sie sie mit einer Infografik. Mit kostenlosen Werkzeugen wie Piktochart (piktochart.com) oder Infogram (infogr.am) etwa können Sie ganz einfach Linien- oder Balkendiagramme erstellen.

5. Machen Sie ein Video. Sie wollen Bewegtbilder einsetzen, haben aber kein Budget, um aufwändige Videos zu produzieren? Eine Alternative sind Video-Diashows. Dabei erscheint Text über Standbildern oder schon vorhandenen Archiv-Videos. Mit dem Werkzeug Animoto können Sie solche Diashows ganz einfach anfertigen (animoto.com/business, Preis: 9,99 Euro im Monatsabo).