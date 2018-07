Aushilfsbeschäftigungsverhältnisse: Minijobber und Aushilfskräfte steueroptimal beschäftigen

Die einzelnen Beschäftigungsformen beinhalten unterschiedliche Vergünstigungen, allerdings auch einige Einschränkungen und Stolperfallen. Welche das sind, sehen Sie in der folgenden Übersicht:

Schüler als Aushilfskräfte beschäftigen

Besonderheiten:

erst ab dem 13. Lebensjahr

besondere Regelungen zu Tätigkeit, Arbeitszeit, Urlaub

Befreiungvon der Arbeitslosenversicherung

Vor allem in der Urlaubszeit kann die Beschäftigung von Schülern als Aushilfen über Personalengpässe hinweghelfen. Das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) sieht allerdings Einschränkungen vor, an denen Sie sich orientieren müssen. Sonderregeln gelten etwa für die Arbeitszeit, es gibt spezielle Pausenregelungen, der Urlaubsanspruch ist nach Alter gestaffelt.

Schüler melden Sie wie andere Arbeitnehmer auch

bei der Minijob-Zentrale an, wenn sie geringfügig – entweder als kurzfristig Beschäftigte oder als 450-€-Kräfte – für Sie arbeiten, oder

bei der zuständigen Krankenkasse, wenn Sie die Schüler sozialversicherungspflichtig beschäftigen.

Werkstudenten als Aushilfskräfte beschäftigen

Besonderheiten:

nur Rentenversicherungsbeiträge

währendder Vorlesungszeit maximal 20 Stunden pro Woche

keine Entgeltgrenze

Für studentische Aushilfen gilt das sogenannte Werkstudentenprivileg. Sie sind von den Beiträgen zur Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung befreit. Beiträge werden lediglich in der Rentenversicherung und der Unfallversicherung fällig. Die Anmeldung der Beschäftigung läuft über die zuständige Krankenkasse.

Voraussetzung: Das Studium steht gegen- über der Arbeit im Vordergrund:

Der Student arbeitet ausschließlich in den Semesterferien bei Ihnen oder ausnahmsweise bis zu 2 Wochen über die Semesterferien hinaus.

Außerhalb der Semesterferien beschäftigen Sie den Studenten mit höchstens 20 Stunden pro Woche.

Die Aushilfstätigkeit findet ausschließlich in Abend- und Nachtstunden sowie an freien Tagen (Feiertagen sowie Samstagen und Sonntagen) statt. Die Zahl der Wochenstunden ist dann unerheblich.

Beschäftigen Sie einen Studenten mehrmals oder arbeitet er auch bei einem anderen Arbeitgeber, gilt das Werkstudentenprivileg nur, wenn er innerhalb von 12 Monaten höchstens in 26 Wochen (182 Kalendertage) weniger als 20 Stunden arbeitet.

450-€-Kräfte beschäftigen

Besonderheiten:

Pauschalabgabe

450-€-Grenze darf nicht überschritten werden

Beschäftigen Sie Mitarbeiter auf 450-€- Basis, zahlen Sie als Arbeitgeber eine Pauschalabgabe von rund 30 % des Bruttoverdienstes an die Minijob-Zentrale. Damit sind sämtliche Steuern und Sozialabgaben abgegolten.

Bei schwankendem Lohn wird als Berechnungsbasis der Durchschnittsverdienst herangezogen. Die 450-€-Grenze gilt also auch in den Fällen als eingehalten, wenn die Vergütung in einzelnen Monaten wiederholt darüber liegt.

Beispiel: Sie beschäftigen in Ihrer Praxis bzw. in Ihrem Betrieb eine Aushilfe für ein komplettes Kalenderjahr. Saisonbedingt verdient die Aushilfe in den Monaten Juli bis September 650 €. Dafür liegt der Verdienst in den übrigen 9 Monaten lediglich bei 350 €. Der Durchschnittsverdienst berechnet sich folgendermaßen:

Juli bis September: 1.950 €

+ Oktober bis Juni: 3.150 €

= Summe 5.100 €

Gleichmäßig auf die 12 Beschäftigungsmonate verteilt, erhält der Mitarbeiter durchschnittlich 425 €. Die Geringfügigkeitsgrenze wird also eingehalten.

Kurzfristig Beschäftigte anstellen

Besonderheiten:

70 Tage/ 3 Monate (seit1.1.2015)

sozialabgabenfrei

keine Entgeltgrenze

Seit dem 1.1.2015 können Aushilfen bis zu 70 Arbeitstage (statt bisher 50) oder für die Dauer von 3 Monaten (bisher 2 Monate) sozialversicherungsfrei beschäftigt werden. Besonders günstig sind Aushilfen, die Sie nur kurzfristig beschäftigen.

Die Meldungen und Beitragszahlungen laufen wie bei Minijobs über die Minijob-Zentrale der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See. Für Sie entfällt aber die bei Minijobs zu zahlende Pauschalabgabe. Sie führen nur Beiträge an die Berufsgenossenschaft ab, die Insolvenzgeldumlage sowie ggf. die Umlagen U1 (Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall) und U2 (Ausgleichsverfahren bei Schwangerschaft/Mutterschutz). Voraussetzungen für die Sozialversicherungsfreiheit sind folgende: