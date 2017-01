Lohnpfändung: Was sich zum 1.1.2017 ändert

Erschreckende Zahlen: Laut Hochrechnungen sollten am 31.12.2016 insgesamt 6,85 Millionen Haushalte in Deutschland überschuldet sein. Eine häufige Folge: Lohnpfändungen. Und dabei kommt es am 1.1.2017 zu einer Änderung: Die pfändbaren Unterhaltsanprüche von Kindern steigen.