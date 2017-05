Betriebliche Altersvorsorge: Mit diesen Neuregelungen sollten Sie rechnen

Die Neuregelungen rund um die betriebliche Altersvorsorge (bAV) nehmen immer mehr Gestalt an. Der Bundesrat hat am 10.2.2017 zu dem Entwurf Stellung genommen und einige kleinere Änderungswünsche angebracht. Mit den Neuregelungen der betrieblichen Altersvorsorge soll deren Akzeptanz insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen und bei Geringverdienenden gestärkt werden. Die Änderungen betreffen neben der bAV die steuer- und sozialrechtlichen Rahmenbedingungen der betrieblichen Altersversorgung – und damit auch unmittelbar Ihre Arbeit.