Mitarbeitermotivation: So steigern Sie die Leistungsbereitschaft Ihrer Mitarbeiter dauerhaft

Mitarbeitermotivation als Basis für eine gesteigerte Leistungsfähigkeit

Eine Studie der Bad Harzburger Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft liefert Ihnen konkrete Fakten, mit denen Sie als Marketingleiter die Effizienz Ihrer Abteilung überprüfen können.

Hier die wichtigsten Erkenntnisse:

Wie die Leistung Ihrer Mitarbeiter positiv beeinflusst wird

Spaß an der Arbeit: 84,6 %

Eigenständiges Arbeiten: 74,6 %

Anerkennung durch den Vorgesetzten: 50,9 %

Gute Zusammenarbeit mit Vorgesetzten: 50,9 %

Möglichkeit, zu lernen und Erlerntes auszuprobieren: 48,8 %

Möglichkeit Neues auszuprobieren: 44,7 %

Gutes Betriebs-/Abteilungsklima: 41,1 %

Zusammenhalt im Team: 39,6 %

Flexible Arbeitszeiten: 39,3 %

Sicherheit des Arbeitsplatzes: 37,3 %

Harmonische Arbeitsplatzumgebung: 27,8 %

Das bedeutet für Sie:

Motivatoren und Anreize schaffen eine erhöhte Motivation und Leistungsbereitschaft Ihrer Mitarbeiter

Zur Leistung animiert fühlen sich die Befragten vor allem durch Faktoren, die eine unmittelbare Wirkung auf ihr ganz persönliches Arbeitsumfeld haben.

Dies wird dadurch belegt, dass auf den vorderen Plätzen der Liste der „Leistungmotivatoren“ die unsichtbaren „Soft Facts“ wie Spaß an der Arbeit und eigenständiges Arbeiten stehen.

Fragen Sie sich also: Können Sie diese Ansätze noch stärker als bisher anbieten und umsetzen? Dann tun Sie es!

Wie wichtig das ist, zeigt ein Blick auf diese Zahlen:

Warum Mitarbeiter nicht ihre volle Leistungskraft einbringen können

Unzureichende Kommunikation: 54,5 %

unklare Aufgabenstellung: 42,6 %

Misstrauen: 31,1 %

Unklarheit über Sinn der Aufgabe: 27,5 %

Unklare/fehlende Ablauf-Strukturen: 25,0 %

Unausgesprochene Konflikte: 22,5 %

Unsicherheit/Angst: 22,1 %

Ungerechte Personalbeurteilung: 21,7 %

Lethargie: 21,3 %

Zeitdruck, Stress: 20,9 %

Fazit: Verringern Sie Faktoren, die die Motivation Ihrer Mitarbeiter reduzieren

Die Ergebnisse illustrieren die Bedeutung des Beziehungsmanagements für die Mitarbeitermotivation: Nur wer weiß, dass seine persönlichen Ziele und die Ziele des Marketingleiters in Einklang stehen, bringt sich voll ein.

Dauerhafte Motivation können Sie als Führungskraft bei Ihren Mitarbeitern also nur erreichen, wenn Sie auf jede Mitarbeiterpersönlichkeit individuell eingehen. Denn jede Persönlichkeit reagiert auf andere Motivatoren und Anreize.

Laden Sie sich deshalb jetzt den kostenlosen Leitfaden: "Erfolgsformel: Mitarbeitermotivation" herunter und erfahren Sie, wie Sie Ihre Mitarbeiter individuell motivieren und so zu Höchstleistungen antreiben.

Faktoren, die zu einer erhöhten Mitarbeitermotivation beitragen

Wirkliche und nachhaltige Leistungssteigerung lässt sich nur durch folgende Faktoren erreichen:

störungsfreie Kommunikationskanäle,

klare Aufgabendefinitionen

die Schaffung von realen Räumen zur Konfliktklärung und Teamfindung

Die Zauberformel zur Leistungsmessung gibt es ebenso wenig wie die Messformel für gute Führung. Unbestritten und im wahrsten Sinne augenscheinlich ist allerdings, welchen Einfluss Sie als Führungskraft auf die Alltagsroutinen Ihrer Mitarbeiter haben.

Das belegen die folgenden Zahlen um so deutlicher:

Mitarbeiterführung: Mit diesen Eigenschaften können Sie Ihre Mitarbeiter motivieren

Es existieren bestimmte Eigenschaften, die eine Führungskraft mitbringen sollte, um die Mitarbeiter optimal motivieren und somit zu Höchstleistungen anspornen zu können.

Wahrhaftigkeit/Authentizität: 94,6 %

Souveräner Umgang mit Konflikten: 87,2 %

Begeisterungsfähigkeit: 85,2 %

Belastbarkeit: 72,6 %

Durchsetzungsfähigkeit: 72,6 %

Einfühlungsvermögen: 61,7 %

Fachkompetenz: 59,3 %

Gute Umgangsformen: 54,4 %

Gelassenheit: 52,7 %

Rhetorische Kompetenz: 51,2 %

Erfolgsfaktor Mitarbeitermotivation - Authentizität und Wahrhaftigkeit

Bemerkenswert ist, dass eine Tugend wie „Wahrhaftigkeit“ mit einer Nennung von fast 95 % ganz oben in der Rangliste der Vorgesetztenbeurteilung steht.

Von größter Bedeutung ist, dass Sie als Führungskraft 100%ig zu dem, was Sie sagen und tun, stehen. Weniger wichtig ist dagegen die Art und Weise, wie Sie etwas sagen.

Weitere Führungseigenschaften, die Ihre Mitarbeiter anspornen

Rhetorische Kompetenz halten nämlich nur knapp über 50 % der Befragten für ausschlaggebend. Ebenfalls überraschend: Der souveräne Umgang mit Konflikten steht mit rund 87 % auf Platz 2 der Wunschliste für gute Chefs.



Es ist also nicht der rhetorisch gewandte Strahlemann (bzw. die Strahlefrau) gefragt, sondern ein Marketing-Chef, der Konflikte löst, damit sich seine Mitarbeiter auf ihre eigentlichen Aufgaben und Leistungsmöglichkeiten konzentrieren können.



Diesem hohen Anspruch können Sie nur dann gerecht werden, wenn Sie über ausreichend Vertrauen bei Ihren Mitarbeitern verfügen.

Doch genau hier liegt das Problem: 58,1 % der Befragten gaben nämlich an, dass ihr Vertrauen in die Leistungsfähigkeit ihrer Vorgesetzten in den letzten Monaten abgenommen hat.



Tipp: Mund-Propaganda und Empfehlungsmarketing zählen also zu den wichtigsten Werbemaßnahmen.

Dies gilt aber nicht nur für positive Aussagen von Seiten der Kunden. Gerade jetzt, in Zeiten, in denen es schwer ist, gute neue Mitarbeiter zu finden, können Sie beide Instrumente auch noch anders einsetzen: für entsprechende Empfehlungen der eigenen Mitarbeiter!

Neukundengewinnung - die hohe Bedeutung der Mitarbeitermotivation

Wie wichtig Mitarbeitermotivation für die Neukundengewinnung eines Unternehmens ist, zeigen die Ergebnisse einer Untersuchung des amerikanischen Meinungsforschungsinstituts Gallup Group.

Die Wissenschaftler kamen zu folgenden Erkenntnissen:

73 % der engagierten Mitarbeiter eines Unternehmens empfehlen Produkte und Dienstleistungen ihres Arbeitgebers weiter.

Bei den unengagierten Mitarbeitern beträgt diese Quote nur 37 %.

Aktiv unengagierte Mitarbeiter nehmen entsprechende Empfehlungen nur noch zu 22 % vor.

Leitfaden: So motivieren Sie Ihre Mitarbeiter und steigern die Leistungsfähigkeit um bis zu 300%

Wenn Sie die vom Institut für Führungskräfte (IfF) analysierten Faktoren zur Mitarbeitermotivation berücksichtigen, können Sie die Effektivität Ihrer Beschäftigten um bis zu 300 % steigern.

Um eine spezifische Feinabstimmung in Bezug auf die konkrete Situation in Ihrem Unternehmensbereich vorzunehmen, sollten Sie vertiefende Instrumente zur Personalführung nutzen.

Laut der IfF-Erhebung versprachen folgende Maßnahmen den größten Erfolg (Einsatzhäufigkeit in %):

Jahresgespräch: 85 %

Teamsitzungen: 81 %

Zielvereinbarung: 80 %

Konkrete Stellenbeschreibung: 61 %

Prämien: 53 %

Schriftliche Mitarbeiterbeurteilung: 45 %

Schriftliche Anweisungen: 38 %

Coaching-Sitzungen: 30 %

Tipp: Einen Leitfaden zur Führung von Mitarbeitergesprächen können Sie auf der Internetseite von Marketingleitung aktuell im Exklusivbereich für Abonnenten kostenlos downloaden.