Recruiting: Diese Trends sind wichtig

„Als ich die Geschichte gelesen habe, wie sich Herr Peters selbstständig gemacht hat, wusste ich sofort: Der ist der Richtige für mich!“ Diese Geschichte erzählte mir Ende Januar eine Bekannte, die auf der Suche nach einem Malermeister-Betrieb war. Nicht, dass es in ihrer Stadt einen Mangel an solchen Betrieben gäbe – aber sie wollte ja nicht irgendeinen Maler, sondern einen, der seinem Beruf mit Leidenschaft nachgeht ...

Bei ihrer Suche stieß sie auf die Seite des Malermeisters, der dort in persönlichen Worten schildert, warum er sich ausgerechnet in diesem Beruf selbstständig gemacht hat. Das ist genau der Ansatz, um junge Leute für eine Ausbildung bei Ihnen zu begeistern!

Das Malererlebnis ist ein schönes Beispiel für die Macht des „Storytelling“, des Geschichten-Erzählens, die nach Beobachtung zahlreicher Marketing-Experten eine große Bedeutung für potenzielle Kunden hat. Aber nicht nur für potenzielle Kunden, sondern auch für potenzielle Azubis.

Denn Ihre zukünftigen Auszubildenden möchten einfach wissen, mit wem sie es zu tun haben – und wie derjenige, dem sie vielleicht eine Bewerbung schicken, tickt.

Solche Geschichten können Sie auch erzählen

Beispiel: „Ich werde wohl noch lange die Augen der Kundin in Erinnerung haben, als wir gemeinsam durch ihren neu gestalteten Garten gingen. ‚Ah!‘ und ‚Oh!‘ hörte ich immer wieder. Und als sie mir zum Abschied ganz fest die Hand drückte und sich ein Tränchen nicht verkneifen konnte, wurde auch mir ganz warm ums Herz! Genau das sind die Momente, in denen ich weiß: Ich habe als Landschaftsgärtner den schönsten Beruf der Welt. Denn Gärten so zu gestalten, so zu pflegen und in Form zu halten, dass die Menschen, denen diese Gärten gehören, glücklich und einfach nur stolz auf ihren Garten sind, das ist mein Ziel. Dafür bin ich Landschaftsgärtner geworden – und dafür lebe ich! Wäre das nicht auch etwas für Euch?!“

Ihr erster großer Auftrag, als Sie neu angestellt waren, der erste Moment, als Sie vor Jahren Ihre Ausbildung starteten und spürten: „Ich bin auf dem richtigen Weg!“ – das überzeugt die jungen Menschen. Das ist der Stoff, der Webseite und Ausbildermarketing von denen der Konkurrenz unterscheidet und Sie und Ihr Ausbildungsangebot unverwechselbar macht.

Anzeige

7 Ideen für Ihr Azubi-Storytelling

Warum machen Sie das, was Sie anbieten, mit besonderer Leidenschaft? Welchen Auslöser oder welche besonderen Momente gibt es? Zeigen Sie auf, wie Sie typische Kundenprobleme gelöst haben – und wie begeistert die Kunden reagierten. Zitieren Sie ruhig Kundenstimmen dazu. Welche Auszeichnungen oder welches Lob haben Sie zuletzt bekommen und wie haben Sie sich dabei gefühlt? Waren vielleicht schon Ihre Eltern und Großeltern in demselben Gewerbe/Handwerk tätig? Was hat Sie bewogen, die Tradition fortzusetzen? Welche besonderen Schwierigkeiten gab es in letzter Zeit zu meistern und wie haben Sie sie für Ihre Kunden überwunden? Was ist Ihnen Lustiges passiert, über das Sie berichten können? Welches große Aha-Erlebnis gab es zuletzt?

Fazit

Sie sehen: Es gibt unzählige Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. Tun Sie es – bevor Ihre Konkurrenz es tut und Ihnen die Azubis wegschnappt!