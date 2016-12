Recuriting: Mit diesem innovativen Programm wecken Sie bei Bewerbern Interesse

Wie Sie als kleiner oder mittelständischer Betrieb dieses Konzept adaptieren können, erfahren Sie in dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Es ist kein Traineeprogramm, sondern ein Programm über 18 bis 24 Monate für Young Professionals mit erster Berufserfahrung. Die Teilnehmer können dabei eigenverantwortlich ihre 3- bis 4-monatigen Einsätze in verschiedenen Bereichen gestalten. Das Besondere: Die Ausbildung erfolgt in beiden Betrieben. So lernen die jungen Nachwuchskräfte gleich zwei Unternehmen mit unterschiedlichen Schwerpunkten kennen und erweitern ihr Know-how signifikant. Zudem spricht ein solches Programm eine viel größere Bewerberzahl an.

So gestalten Sie ein Programm für Nachwuchskräfte gemeinsam mit einem Partnerunternehmen:

Machen Sie sich zuerst Gedanken, in welchen Arbeitsbereichen bzw. für welche Tätigkeitsfelder Sie vorrangig Nachwuchskräfte suchen, z. B. im Bereich Marketing oder Sales. Überlegen Sie, welches Know-how Ihre Nachwuchskräfte zusätzlich erwerben sollten, das in Ihrem Betrieb ggf. nur gering vorhanden ist, etwa Kenntnisse im Geschäftskundenbereich, weil Sie diesen zukünftig anstreben. Überlegen Sie sich, welche Unternehmen in Ihrer Region über dieses Know-how verfügen bzw. Ihr Nachwuchskräfte-Programm optimal ergänzen könnten. Sprechen Sie die Unternehmen, die aus Ihrer Sicht in Betracht kommen, an. Nehmen Sie über die Firmenzentrale Kontakt zu der Personalabteilung auf. Stellen Sie Ihre Idee vor. Zeigen Sie gleichzeitig auf, welches Know-how Ihr Unternehmen mit die Ausbildung der Nachwuchskräfte mit einbringt. Schließlich sollen beide Unternehmen profitieren. Sobald Sie Ihr Partnerunternehmen gefunden haben, verabschieden Sie das Konzept. Legen Sie die Dauer und die grundlegenden Inhalte des Programms gemeinsam fest. Vereinbaren Sie die Rahmenbedingungen vertraglich mit Ihrem Partnerunternehmen. Tipp: Lassen Sie sich von einem Arbeitsrechtler dazu beraten. So sind Sie auf der sicheren Seite, auch was den Einsatzwechsel der Mitarbeiter zwischen den Unternehmen angeht. Kommunizieren Sie Ihr gemeinschaftliches Nachwuchskräfte-Programm über alle internen und externen Kanäle, beispielsweise über Facebook und Twitter. Schalten Sie ebenso Stellenanzeigen.

Dieses Programm bietet Ihnen einen ganz besonderen Vorteil: Sie sprechen wesentlich mehr qualifizierte Bewerber an, die Sie allein kaum erreichen können. Ihr innovatives Nachwuchskräfte-Programm sollte schnell auf Begeisterung stoßen.