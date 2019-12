Weihnachtsgeschenke für Ihre Mitarbeiter: Mit diesen Geschenkideen motivieren Sie Ihre Belegschaft

Weihnachtsgeschenke für Ihre Mitarbeiter sind weit mehr als nur ein kleines Präsent. Sie drücken Anerkennung aus und gleichzeitig sagen Sie Ihnen auf eine ganze besondere Art Danke. Schon immer gehörten Weihnachtsgeschenke in Betrieben mit einem guten Betriebsklima zur Tradition. Wie auch Sie Ihre Mitarbeiter zu Weihnachten eine Freude bereiten können und Sie dabei noch nachhaltig motivieren, erfahren Sie hier.

Insbesondere Weihnachtsgeschenke fördern die Motivation Ihrer Mitarbeiter

Was bewirken eigentlich Weihnachtsgeschenke im Unternehmen? Ja, sie fördern schlicht und ergreifend die Beziehung zwischen dem Unternehmen und den Angestellten.

Der Schenkende zeigt seine Wertschätzung und der Beschenkte fühlt sich sofort wichtiger und vor allem anerkannter. Das fördert die Motivation natürlich erheblich! Sie sollten auch nicht vergessen, dass gerade die Weihnachtszeit einen ganz besonderen Stellenwert genießt. Es handelt sich schließlich um die wohl gemütlichste Jahreszeit, in der sich jeder Erwachsene an seine Kindheit erinnert fühlt.

Etwas geschenkt zu bekommen, weckt die gleichen Gefühle, die schon in der Kindheit so präsent waren, Neugierde, Vorfreude und natürlich Dankbarkeit. Gerade diese Zeit der Besinnung sollten Sie nicht ungenutzt an sich vorüberziehen lassen.

Weihnachtsideen für Ihre Mitarbeiter: Welche Geschenke sind angemessen?

Sie sollten unbedingt darauf achten, dass es sich zu Weihnachten um gut ausgewählte Geschenke handelt.

1. Null-acht-fünfzehn-Geschenke vermeiden

Verzichten Sie bei der Auswahl Ihrer Geschenke auf Null-acht-fünfzehn Geschenke - diese vermitteln nämlich schnell den Eindruck von Lieblosigkeit. So verkehrt sich dann der gute Ansatz, Ihren Mitarbeitern eine Freude zu machen, schnell ins Gegenteil.

2. Verzichten Sie auf Werbegeschenke mit Logo

Vermeiden Sie unbedingt, ein Geschenk zu Weihnachten mit einem Firmenlogo zu versehen. Das erweckt unweigerlich den Eindruck eines Werbegeschenks.

3. Billigprodukte sind unpassend als Mitarbeitergeschenk

Ein Geschenk von minderer Qualität, also ein echtes Billigprodukt, könnte Ihren edlen Gedanken ebenfalls ins Gegenteil verkehren. Schnell entsteht hier der Eindruck, der eigene Mitarbeiter sei ebenfalls nicht gerade besonders wertvoll.

Weitere Tipps, die Sie bei der Auswahl Ihrer Geschenke beachten sollten

Für welche Art von Weihnachtsgeschenk Sie sich letzlich entscheiden, hängt natürlich maßgeblich von der Anzahl Ihrer Mitarbeiter und Ihrem Budget ab. Außerdem sollten Sie im Blick behalten, dass Ihre Geschenke zu Weihnachten auch zum Anlass passen.

Berücksichtigen Sie die verschiedenen Glaubensrichtungen in Ihrem Unternehmen

Achtung, beim Weihnachtsfest handelt es sich um ein christliches Fest. Sie müssen also darauf achten, dass Sie Mitarbeiter anderer Religionen nicht in Verlegenheit bringen.

Auf dem Markt stehen inzwischen eine ganze Reihe geschmackvoller Weihnachtsdekorationen zu Verfügungen, allerdings eignen sich diese eher für die christlichen Mitarbeiter. Hier könnten Sie statt hübscher Weihnachtssterne oder Christbaumkugeln auf eine neutrale Dekoration ausweichen.

Personalisierte und persönliche Geschenkideen für Ihre Belegschaft

Geschenke zu Weihnachten, bei denen kulinarische Köstlichkeiten mit einem personalisierten Etikett versehen sind, drücken auf jeden Fall Wertschätzung und Ideenreichtum aus. Ein Mitarbeiter, der eine Flasche Wein, die mit seinem Namen versehen ist, in den Händen hält, fühlt sich sicher geschmeichelt.

Personalisierte Geschenke zu Weihnachten kommen immer gut an, denn jeder Mitarbeiter erkennt sofort, dass Sie sich wirklich Gedanken gemacht haben. Ob Tassen, Biergläser oder Trinkflaschen, hängt immer vom jeweilig Beschenkten ab. Aber Ihre Mitarbeiter fühlen sich dank einer solchen Personalisierung zu Recht wahrgenommen und wertgeschätzt.

Selbst Mützen, Handschuhe oder Schals signalisieren, dass Sie darauf bedacht sind, Ihre Mitarbeiter vor der winterlichen Kälte zu schützen. Ebenso, dass Sie sehr um Ihr Wohlergehen bemüht sind. Allerdings sollten diese Präsente von guter Qualität und neutraler Farbe sein.

Wenn Ihre Firma besonders gut dasteht, beeindrucken Smartphones oder Tablets Ihre Mitarbeiter mit Gewissheit.

Originelle Ideen als Mitarbeitergeschenk zu Weihnachten

Vielleicht möchten Sie ja auch für die unterschiedlichen Mitarbeiter ganz individuelle Geschenke zu Weihnachten machen. Dann könnten Sie beispielsweise über die folgenden originellen Geschenkideen nachdenken.

Oskar mit Gravur

Hier würde sich eine Sieger Statue mit Gravur anbieten. Bei diesen goldfarbenen Statuen können Sie in der Regel zwischen 3 Größen wählen und diese dann mit einer individuellen Gravur versehen lassen. Deutlicher kann Ihre Wertschätzung dem Beschenkten gegenüber kaum ausfallen.

Thermobecher mit Gravur

Wenn es lieber etwas schlichter sein soll, würde sich aber auch ein qualitativ hochwertiger Thermobecher anbieten. Auch auf diesem lässt sich gut eine Gravur anbringen. So einen Becher benutzt Ihr Mitarbeiter wahrscheinlich täglich und sieht immer wieder Ihre Widmung.

Lustige Weihnachtsgeschenke für Mitarbeiter mit Witz und Humor

Wie wäre es dann mit einer personalisierten Fußmatte . Als Motiv der Walk of Fame, in dessen Mitte sich der Name des Beschenkten befindet? Ein dauerhafter Hingucker und eine Erinnerung an Ihre persönliche Wertschätzung.

. Als Motiv der Walk of Fame, in dessen Mitte sich der Name des Beschenkten befindet? Ein dauerhafter Hingucker und eine Erinnerung an Ihre persönliche Wertschätzung. Warum nicht einfach mal eine personalisierte Salami Kabeltrommel verschenken. Das sieht nicht nur klasse aus, sondern macht auch satt. Immerhin befinden sich auf einer solchen Kabeltrommel 3,5m Salami.

verschenken. Das sieht nicht nur klasse aus, sondern macht auch satt. Immerhin befinden sich auf einer solchen Kabeltrommel 3,5m Salami. Für den Mitarbeiter des harten Genusses wäre aber sicher ein handgefertigtes Whiskyfass ein echter Hingucker. Diese sind in unterschiedlichen Größen erhältlich und lassen sich ebenfalls personalisieren. Schließlich steht das kleine Fass als echter Hingucker auf dem Tisch und lädt zum Abzapfen des köstlichen Inhalts ein.

Kult: Das Zippo als Weihnachtsgeschenk

Sicher befinden sich auch in Ihrer Belegschaft einige Raucher, da würde sich ein Feuerzeug mit Gravur anbieten. Hier sollten Sie aber echte Freude mit einem original Zippo machen. Von diesen Feuerzeugen ging schon immer einer echte Faszination aus, weil sie einfach etwas ganz Besonderes und in vielen Filmklassikern zu sehen sind.

Geldgeschenke für Mitarbeiter - das geht auch persönlich

Vielleicht ist Ihr Unternehmen noch sehr jung und Sie können den Geschmack Ihrer Mitarbeiter einfach noch nicht einschätzen. Dennoch wollen Sie aber unbedingt etwas Unvergessliches und gleichzeitig Wertschätzendes schenken.

Wie wäre es dann mit einer Geldgeschenkflasche mit Gravur. Eine solche Geldgeschenkflasche ist die perfekte Flaschenpost. In ihrem Inneren befindet sich ein zusätzlicher Hohlraum mit einem Fassungsvermögen von ca. 400ml. Dieser Hohlraum ist über den Flaschenboden zugänglich. Hier lassen sich wunderbar und dekorativ Geld oder Gutscheine verstauen. Später dann kann eine solche Flasche die persönliche Deko aufnehmen. Zudem lässt sich eine Flasche ebenfalls mittels Gravur personalisieren.

Statt Weihnachtsgeschenk vielleicht lieber ein Weihnachtsfest?

Weihnachten und insgesamt die besinnliche Jahreszeit zu ignorieren, ist immer ein großer Fehler. Allerdings können Sie Ihr Team mittels einer anonymen Umfrage auch entscheiden lassen, ob sie lieber ein Weihnachtsgeschenk erhalten möchten, oder ob es sich um ein ausgefallenes Event zu Weihnachten handeln soll. Solche Feste sind zwar kostenintensiver, doch Sie können diese steuerlich geltend machen.

Kreative Ideen für Ihre Weihnachtsfeier

Hoch im Kurs stehen derzeit Unternehmungen wie Bodyflying oder Lasertag, hier ist der gemeinsame Nervenkitzel garantiert.

Ein weiteres außergewöhnliches Event ist ebenfalls ein privater Kinoabend für Ihren Betrieb. Auch ein solches Event bleibt in der Erinnerung und erfreut sich zunehmender Beliebtheit.

Unabhängig davon, wofür Ihr Team sich entscheidet. Sie sorgen dafür, dass Sie Ihr Team am Ende glücklich machen, das ist letztlich auch ein schönes Geschenk für sich selbst.