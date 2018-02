Industrie: Platzsparen im Betrieb

In einem Industrie-Unternehmen werden oft Lösungen auch zum Platzsparen gesucht. Denn auch auf kleinen Räumen, in denen produziert wird, sollen möglichst viele Mitarbeiter und Arbeitsplätze untergebracht werden. Geräte mit geringem Platzbedarf werden daher von der Industrie gerne übernommen. So auch ein Panel-PC, der auf kleinem Raum die PC-Einheit und die Anzeige verbindet und daher viel Platz sparen kann.

PC-System für den Schaltschrankeinbau

Wenn für verschiedene Arbeitsplätze in einem Industrieraum PCs benötigt werden, dann sollten diese auch so wenig Platz wie möglich einfordern, denn die Produktion sollte in einem solchen Raum immer noch im Vordergrund stehen. So bieten die Panel-PC-Systeme als Einbau in einem Schrank vor allem den Vorteil, dass sie nicht lange befestigt oder montiert werden müssen. Alles befindet sich zudem an einem Platz, wie Scanner, Drucker und der Server, so dass der Mitarbeiter auch keine langen Wege zurücklegen muss. So wurde zum Beispiel der Industrieterminal e-Motion für die Arbeitsbereiche Logistik, Fertigung und Produktion entwickelt, der Terminal kann mit dem PC und Zubehör immer dorthin verschoben werden, wo er gerade benötigt wird. Er wird optional mit einer direkten Maschinen- und Steuerungsanbindung geliefert und verfügt über Bluetooth, ISDN und W-LAN wenn gewünscht. Der Anbieter für diesen platzsparenden Terminal ist Hematec.de erreichbar unter hematec.de. Hier werden die verschiedenen platzsparenden Lösungen auch noch einmal genauer erklärt.

Da gerade auch im herstellenden Bereich der Industrie ein PC und der Monitor oft Staub und anderen kleinsten Teilchen ausgesetzt sind, werden alle Panel PC zumindest an der Frontseite gegen Spritzwasser und Staub gemäß IP65 geschützt für ein längeres Leben.

Kundenindividuelle Lösungen sind möglich

Auf der Internetseite des Anbieters stehen viele Standardsysteme zum Kauf zur Verfügung. Doch auch kundenindividuelle Wünsche sind ab bereits einem Stück jederzeit möglich und erhältlich. Design und Ausstattung werden in einem solchen Fall zu 100 % auf die Kundenwünsche und die Bedürfnisse umgesetzt. So kann jeder Betrieb genau dort an Platz sparen, wo es sinnvoll ist. Denn gerade auch in der Einmaligkeit liegt der Reiz. So kommt es vor, dass Sie auch Ihre eigenen Ideen in die individuelle Lösung mit einbauen möchten, oder ein Alleinstellungs- oder Wiedererkennungsmerkmal für sich und Ihr Unternehmen wünschen. Auch auf technische Anforderungen, die die Standardmodelle nicht bieten, kann eingegangen werden. So können Sie als Kunde davon ausgehen, dass Sie am Ende ein kostengünstiges passgenaues Produkt genau nach Ihren Wünschen erhalten.

Für die Gestaltung Ihrer Produktideen stehen zudem nur wertvolle Materialien, wie Glas, Edelstahl, Metall, Kunststoff oder Aluminium zur Verfügung, die vor allem eine herausragende Optik und Qualität gewährleisten, wie Sie dies bereits auch von den Standardsystemen gewohnt sind. So können Sie auf Wunsch den PC-Bildschirm als Touchscreen in der Wand einbauen lassen oder für den Fahrstuhlbetrieb einen PC als Touchscreen in den Flur vor die Fahrstuhltüre stellen. Gerade auch im Bereich, in dem Ihre Kunden sich aufhalten, sind solche individuellen Lösungen besser und bleiben im Gedächtnis der Kunden als Ihr Alleinstellungsmerkmal haften, als dies die herkömmlichen Standardsysteme darstellen. Diese hingegen sind vor allem für die geschlossenen Industrieräume zu nutzen, zu denen nur Sie und Ihre Mitarbeiter Zugang haben.