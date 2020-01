Wie Sie verspätete Neujahrsgrüße originell verpacken

Fast jedes Jahr kommen unerwartete Weihnachts- oder Neujahrsbriefe von Kunden oder Geschäftspartnern, die man selbst nicht mit guten Wünschen bedacht hat. Auch nach Neujahr ist es nicht zu spät, sie zu beantworten, ein gutes neues Jahr zu wünschen und sich für Geschenke zu bedanken.

Schicken Sie einfach einen netten Gruß zurück. Ob für Brief, Karte oder E-Mail - hier finden Sie Ideen und Anregungen, verspätete Neujahrsgrüße charmant zu übermitteln.

Stellen Sie die Neujahrsgrüße in den Vordergrund - und nicht die Entschuldigung

Einen freundlichen Gruß, mit dem Sie ihm das Beste fürs neue Jahr wünschen, wird der Empfänger viel lieber lesen als einen zerknirschten Entschuldigungsbrief, aus dem nur Ihr schlechtes Gewissen spricht! Dann bekäme er nämlich nur allzu schnell das Gefühl, Sie antworteten nur aus Pflichtbewusstsein und nicht, weil Ihnen das am Herzen liegt.

Trotzdem: Ein Wort der Entschuldigung verdient, wer Weihnachtsgrüße von Ihnen erwartet, aber nicht bekommen hat. Stehen Sie zu Ihrem Versäumnis und gehen Sie ganz unverkrampft darauf ein.

Ein dankbarer Aufhänger für verspätete Neujahrsgrüße

Einen prima Aufhänger für verspätete Neujahrsgrüße bieten die Feiertage nach dem Jahreswechsel: Mit einem Hinweis auf Mariä Lichtmess oder auf das Datum eines ausländischen Feiertages gelingt Ihnen garantiert ein origineller Kartentext.

Mariä Lichtmess (02. Februar): An Mariä Lichtmess werden bei uns Christbaum und Krippe abgebaut. Der Alltag kehrt ein und jetzt kann ich mich verspätet, aber in aller Ruhe dem Briefeschreiben widmen. Vielen Dank für Ihre netten Weihnachtsgrüße ...

Chinesisches Neujahrsfest (erster Neumond zwischen dem 21. Jan. und dem 20. Februar): Wäre ich ein Chinese, könnte ich mir noch bis Ende dieses Monats Zeit lassen, Ihnen einen guten Rutsch zu wünschen. Denn in China wird das Neujahrsfest dieses Jahr erst am (..) gefeiert. Ich will mich aber nicht herausreden: Ich bin einfach zu spät dran mit meinen Neujahrsgrüßen. Gleichwohl ist es noch nicht zu spät, Ihnen für die kommenden Monate alles Gute zu wünschen ...

Mustergrüße für verspätete Neujahrsgrüße

C roschdestwom Christowym

Lieber Herr Kornatzsch,

„Frohe Weihnachten!“ wünsche ich Ihnen in diesem Jahr auf Russisch, denn nach hiesiger Tradition ist es Anfang Januar schon ein bisschen zu spät für einen Weihnachtsgruß. Nicht so in Russland, wo die orthodoxen Christen das Weihnachtsfest traditionell erst am 06. Januar feiern. Über Ihre netten Zeilen habe ich mich sehr gefreut.

Ich weiß: Meine Grüße kommen nicht ganz pünktlich. Und da ich den leisen Verdacht hege, dass Sie mit der Weihnachtsfeier nicht bis zum 06. Januar gewartet haben, füge ich – wenigstens in diesem Punkt noch halbwegs rechtzeitig – meine besten Neujahrswünsche an: Möge Ihnen das Jahr 20.. viel Glück und Erfolg bescheren!

Das wünscht Ihnen