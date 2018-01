Selbstmanagement: Starten Sie mit nur 5 Minuten Planungszeit hochmotiviert in den Tag

Kennen Sie das Gefühl, dass Sie vom bevorstehenden Arbeitstag nur in etwa erahnen, was Ihnen bevorsteht? Das können Sie ganz einfach ändern: Die ALPEN-Methode hilft Ihnen, Ihr Aufgabenmanagement dauerhaft zu optimieren. Sie haben damit ein effektives Instrument an der Hand, mit dem Sie Ihre Tagesplanung reibungslos organisieren und sich selbst erfolgreich motivieren. Sie starten als Selbstständiger schon morgens so richtig und begeistert los!