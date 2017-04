EU-Datenschutz-Grundverordnung: Diese Vorgaben müssen Sie bis zum 25.5.2018 umsetzen

Am 25.5.2018 wird die EU-Verordnung „zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten“ (DS-GVO) geltendes Recht in allen europäischen Mitgliedstaaten, um einen einheitlichen Datenschutz in Europa zu etablieren. Haben Sie sich auf die neuen Vorgaben bereits eingestellt? Wenn nicht, können Sie im Folgenden lesen, was es zu beachten gilt und wie Sie sich optimal auf die neuen Anforderungen vorbereiten können.