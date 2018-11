EKS: Die Erfolgsstrategie für Ihr Unternehmen

Die Engpasskonzentrierte Strategie (EKS) hilft Ihnen dabei, Ihre Stärken zu konzentrieren und konkrete Alleinstellungsmerkmale herauszuarbeiten. Die Managementmethode sorgt dafür, dass Unternehmen schneller die Marktführerposition erreichen. Einschlägige EKS-Beispiele zeigen, dass die Umsetzung der Strategie besonders häufig eine Marktführerposition mit sich bringt. Wie genau dies funktioniert, erfahren Sie an dieser Stelle.

Unternehmenserfolg steigern mit der Engpasskonzentrierten Strategie

Die Engpasskonzentrierte Strategie wurde von Wolfgang Mewes (1924-2016) entwickelt und verfolgt einen systemischen Ansatz. Daher beschreibt die Methode Organisationen auch als dynamische und vernetzte Systeme. Die Strategie stellt die eigenen Stärken in den Mittelpunkt, woraus Spezialisierungen entstehen, die für eine bestimmte Zielgruppe besonders interessant ist.

Das Ziel von EKS besteht zusätzlich darin, das drängendste Problem der Zielgruppe, d.h. ihren Engpass herauszufinden und zu beheben. Ein großer Vorteil bei EKS besteht darin, dass Sie sich einzig auf Ihre Stärke(n) konzentrieren. Nebensächlichkeiten, die sonst häufig wertvolle Ressourcen kosten und den Erfolg ausbremsen, bleiben hingegen außen vor.

Dies ist ein besonders wichtiger Baustein von EKS und ein Grund dafür, weshalb Sie mit der Engpasskonzentrierten Strategie schon nach kurzer Zeit großen Erfolg haben werden.

Grundprinzipien und Phasen von EKS im Überblick

Die Umsetzung von EKS setzt voraus, dass Sie sich intensiv mit der Struktur und dem Konzept der Strategie nicht nur auseinandersetzen. Sie sollten die Grundprinzipien und Phasen der Methode auch verinnerlichen. Die vier EKS Grundprinzipien stellen Leitlinien dar, an denen sich Ihre späteren Handlungen orientieren.

Sie sind wie folgt definiert:

Konzentration auf die Stärken und Spezialisierung

Nutzenmaximierung anstatt Gewinnmaximierung

Engpassorientierung: Konzentration der Kräfte auf den wirkungsvollsten Punkt

Immaterielles vor Materiellem

Während die Grundprinzipien eher ein theoretisches Konstrukt darstellen, geht es mit den sieben EKS Phasen in die Praxis. Die Abschnitte sind dabei folgendermaßen benannt:

Phase 1: Analyse der Stärken

Phase 2: Analyse von Spezialgebieten, die die Stärken beinhalten.

Phase 3: Ausarbeitung von Zielgruppen

Phase 4: Benennung der drängendsten Zielgruppenprobleme (größte Schwäche)

Phase 5: Ermittlung und Entwicklung von Innovationspotenzialen

Phase 6: Analyse und Findung Kooperationsmöglichkeiten und -partnern

Phase 7: Entwicklung einer Leitlinie

Wo kann die Engpasskonzentrierte Strategie zum Einsatz kommen?

Praktische Beispiele zeigen, dass EKS in vielen unterschiedlichen Bereichen erfolgversprechend eingesetzt wird. Dies liegt unter anderem daran, dass die Strategie keine bestimmte Zuordnung besitzt. Als langjähriger Unternehmer profitieren Sie von der von der Engpassorientierten Strategie ebenso, wie als motivierter Gründer eines Start-ups. Auch bietet EKS Schülern und Studenten die Möglichkeit, ihre Stärken in absolute Spitzenpositionen zu verwandeln.

EKS Beispiel: So werden Sie dauerhaft Marktführer

Das Werk des EKS-Schöpfers lebt in der Wolfgang Mewes-Stiftung weiter. Die Organisation fördert Wissenschaft und Forschung, die sich mit dem Thema der Engpassorientierten Strategie nach Wolfgang Mewes befassen. Sie stellen zudem beispielhafte Praxisfälle zur Verfügung, die die besondere Wertschöpfung von EKS unterstreichen.

Mit der Engpasskonzentrierten Strategie konnten bereits viele Unternehmen ihre Marktführerposition nicht nur erklimmen, sondern auch langfristig sichern. Ein besonders prominentes Beispiel ist die Town & Country Haus Lizenzgeber GmbH.

Das Unternehmen wurde 1997 gegründet, stammt aus Thüringen. Town & Country hat sich darauf spezialisiert, Massivhäuser zu Konditionen anzubieten, die mietähnlich sind.

Zum Tragen kommt hierbei das Konzept der standardisierten Bauweise. Gleichzeitig bietet das Unternehmen einen Hausbau Schutzbrief und viele weitere Service. Town & Country kann trotz rücklaufender Marktentwicklungen auf ein kontinuierliches Wachstum setzen. Alleine im Jahr 2017 betrug der Systemumsatz-Auftragseingang von über 840 Millionen Euro. Der Umsatz für die im Systemsatz gebauten Häuser betrug über 500 Millionen Euro. Natürlich stellt sich an dieser Stelle auch die Frage, weshalb Town & Country so erfolgreich ist?

Die Antwort ist relativ einfach. Town & Country nutzt die Engpassorientierte Strategie. Das Unternehmen hat erkannt, worin er Engpass der Zielgruppe (Hausbauer mit normalem Einkommen) liegen. Es waren die hohen Kosten, die mit dem Bau des Eigenheims verbunden sind. Town & Country entwickelte ein Franchise System, welches die Kosten für alle Beteiligten reduzierte.

Der Clou dabei: Die Franchise-Partner verkaufen nicht nur die Massivhäuser, sie bauen diese auch. In diesem Bereich war die Vorgehensweise einzigartig. Sie garantierte Town & Country die Spitzenposition und die damit verbundene Marktführerschaft, die bis heute anhält.

EKS-Strategie: Richtig anwenden und Fehler vermeiden

Das Beispiel Town & Country zeigt eindrucksvoll, wie erfolgreich EKS sein kann. Der Grund hierfür ist klar. Das Unternehmen lebt die Strategie und hat sich entsprechend seine Spitzenposition erarbeitet. In der Praxis zeigt sich, dass nicht jede Umsetzung der Engpassorientierten Strategie so erfolgreich ist, wie bei Town & Country. Vielleicht gehören Sie bereits zu denjenigen, bei dem die Methode so gar nicht funktioniert hat. Wohlmöglich liegen die Ursachen darin:

Für Sie hat es gereicht, EKS einmalig anzuwenden. Sie waren sich nicht bewusst, dass es sich bei der die Engpasskonzentrierten Strategie um einen dynamischen und kontinuierlichen handelt.

Sie haben bereits nach kurzer Zeit die Fokussierung aus den Augen verloren. Dadurch kamen wieder alte Verhaltensmuster zu Tage, die sich mit Nebensächlichkeiten aufhalten.

Die Analyse und Konzentration auf die eigenen Stärken war unzureichend. Sie haben daher nicht erkannt, worin Ihre Spezialisierung lag. Dadurch konnte EKS seine volle Wirkungskraft nicht entfalten.

Darüber hinaus fiel auch die Analyse der Zielgruppe und deren Engpass nur gering aus. Sie haben es nicht geschafft, das für die Zielgruppe drängendste Problem zu erkennen.

Sie haben nicht erkannt, wie Ihre Konkurrenz tickt.

Sie kümmern sich nicht um Innovationen, sondern verharren auf dem Status Quo. Kurzfristig mag Ihnen dies mehr Gewinn bringen. Sie werden aber auf Dauer Ihre Marktposition verlieren.

Praxis-Tipps:

Vergleichen Sie Ihre Vorgehensweise mit der von Town & Country.

Fragen Sie sich, was Sie zukünftig besser machen können und setzen Sie diese Maßnahmen in die Realität um.

Orientieren Sie sich an den erfolgreichen EKS Beispielen.

Achten Sie genau darauf, wie die erfolgreichen EKS Nutzer die Strategie umsetzen.

Fazit: Die Engpasskonzentrierte Strategie führt Ihr Unternehmen zum Erfolg!

Die Engpasskonzentrierte Strategie bietet Ihnen die Möglichkeit, fokussiert Ihre Stärken zu konzentrieren. Sie entdecken dadurch Ihre Einzigartigkeit und schaffen sich Ihre Spitzenposition.

Wichtig: Grundvoraussetzung dafür ist, dass Sie EKS verinnerlichen und konsequent umsetzen!

Es gibt tausende Beispiele, in denen die Strategie zum Erfolg geführt hat. Gehören Sie von nun an dazu. Nutzen Sie die Engpasskonzentrierte Strategie, um Ihr Unternehmen erfolgreich als Marktführer zu etablieren.