Unternehmensgründung: Über Finanzierung zum Ziel!

Die Geschäftsgründung gestaltet sich meistens alles andere als einfach. Auch wer eine kluge Idee hat und einen stichfesten Businessplan ausarbeitet, hat manchmal Schwierigkeiten, das Startkapital für das Start Up zusammen zu bekommen. Helfen kann ein Kredit. Aber auch hierbei kann der Gründer bzw. Selbstständige auf unerwartete Hürden stoßen. Denn zunächst muss die Kreditwürdigkeit des Antragstellers geprüft werden.

Was tun bei einer schlechten Bonität?

„Ein Kredit ohne Schufa Auskunft kann in diesem Fall helfen!“, so ein Smava Online-Kredit-Experte. Kredite bei Deutschen Banken sind immer an die Schufa gebunden. Wer diese umgehen möchte, muss sich an ausländische Banken wenden. Da es sich bei den meisten dieser Banken um Schweizer Banken handelt, wird gerne auch von einem sogenannten „Schweizer“ Kredit gesprochen. Allerdings müssen auch bei einem solchen Kredit gewisse Auflagen erfüllt werden:

der Kreditnehmer muss ein Mindesteinkommen haben

außerdem möchten Kreditinstitute wissen, ob der Antragsteller schon andere Kredite aufgenommen hat und zurückzahlen muss

Zinsen fallen oft höher aus als bei anderen Krediten

die Rückzahlungsmodalitäten sind häufig nicht so flexibel gestaltbar wie bei normalen Krediten

Warum kann eine Bonitätsprüfung negativ ausfallen?

Die Gründe für eine negative Bonitätsbewertung können vielfältig sein.

Begründung Erläuterung Lösungsweg Ausgaben sind höher als Einnahmen Wer gelegentlich, oftmals oder regelmäßig Schwierigkeiten hat, seine Rechnungen zu bezahlen, hat vielleicht ein geringes Einkommen und zu hohe Ausgaben. Helfen kann ein übersichtlicher Finanzplan, mit dem man sich eine Übersicht über Einnahmen und Ausgaben verschafft. Auf diese Weise kann man auch besser feststellen, auf welche Ausgaben man eventuell verzichten kann. Kreditanhäufung Viele Dinge kann man heute mittels Kredit kaufen. Das gilt für die Finanzierung eines Studiums, für den Kauf eines Autos, eines Fernsehers, eines Hauses oder einer Wohnung. Das kann allerdings auch alles Einfluss auf den Bonitätsscore haben. Eine zu häufige Inanspruchnahme des Dispositionskredits hat ebenfalls ihre Auswirkungen. Konsumkredite sollten so schnell wie möglich zurückgezahlt oder erst gar nicht aufgenommen werden. Auch wenn der Dispositionskredit häufig überzogen wird, ist eine Umschuldung ratsam. Fehler Nicht selten kommt es zu Fehlern bei der Bonitätsprüfung Bei den entsprechenden Auskunfteien kann man sich einmal im Jahr kostenlos Einblick in die entsprechenden Daten verschaffen, um sie zu überprüfen.



Wo liegt die Grenze zwischen geschäftlichen Nutzen und privaten Nutzen?

Gelegentlich scheitert der Kreditantrag bei einer Bank nicht oder nicht nur an einer schlechten Bonität. Banken werden sehr skeptisch, wenn bei einem Gründer bzw. Selbstständigen noch kein funktionierendes Geschäft zu erkennen ist. Oftmals kommt es sogar vor, dass man private Nutzungskosten und geschäftliche Kosten bei einer Gründung nicht sauber voneinander trennen kann. Bei einer Gründung sind z.B. folgende Investitionen notwendig:

Büroausstattung: Zu einer Geschäftsausstattung gehören Büromaterialien und eine Einrichtung. Diese kann z.B. gekauft oder gemietet werden. Hier eine Beispiel-Rechnung, sollte man sich für einen Kauf entscheiden:

ein guter Bürostuhl aus deutscher Fertigung ist ab etwa 340 Euro zu haben

für einen ergonomisch sinnvollen Tisch mit Mindestmaßen von 160 x 80 cm, der angemessen hoch oder sogar höhenverstellbar ist, sollte man etwa 320 Euro veranschlagen

natürlich wird auch Stauraum für Akten und Materialien benötigt. Hier kommt es ebenfalls auf die Ausmaße des gewünschten oder benötigten Schranks an. Ein Schrank mit einer 80 cm Breite, 33 cm Tiefe und 229 cm Höhe kann sich preislich zwischen 235 Euro und 400 Euro bewegen

Es gibt darüber hinaus die Möglichkeit, komplette Büroausstattungen zu kaufen. Je nach Ausmaßen und Qualität können solche Komplettbüros zwischen 700 und 4.000 Euro kosten

Firmenwagen: Nicht immer, aber häufig benötigen Selbstständige und Geschäftsführer ein Firmenauto, um Erledigungen zu unternehmen oder Kunden zu besuchen. Auch hier kommt es bei den Kosten auf das Auto-Modell an. Folgendes Beispiel bei einer Laufleistung von 40.000 Kilometern pro Jahr:

ein der Listenpreis eines neuen BMW 535i Touring liegt netto etwa bei 47.000 Euro

die monatliche Leasingrate - sollte man sich dafür entscheiden - würde etwa 850 Euro betragen

für die Versicherung müsste man etwa 460 Euro monatlich bezahlen

der KFZ-Vollservice würde sich circa auf 110 Euro belaufen

auch der Reifenverschleiß muss hinzugerechnet werden, was monatlich noch einmal etwa 35 Euro kostet

die Dienstfahrten mit einem Firmenauto sind allerdings steuerlich absetzbar. Dafür sollte allerdings ein Fahrtenbuch geführt werden, um geschäftliche von privaten Fahrten zu trennen

Hard- und Software: Egal welche Art von Geschäft gegründet wird, Computer gehören zu so ziemlich jedem heutigen, modernen Arbeitsalltag. Diese Computer bestehen meistens aus mehreren Elementen und benötigen meistens auch für das entsprechende Unternehmen spezifische Betriebssoftware. Und die ist häufig nicht ganz billig:

ein PC der Marke Dell Optiklex 5040 mit 8 GB RAM und 128 GB SSD kann z.B. zwischen 654 Euro und 758 Euro kosten

eine sehr gute Tastatur wie die von Roccat Ryos MK FX kostet 179 Euro

eine Maus z.B. der Steel Series bewegt sich preislich etwa bei 35 Euro

ein guter Multifunktionsfarbdrucker kann zwischen 200 Euro und 275 Euro kosten

Druckerpatronen sind natürlich auch nicht ganz günstig und können schon mal zwischen 30 und 50 Euro kosten (aber man kann sie auch günstiger nachfüllen lassen, anstatt immer wieder eine neue zu kaufen)

einen 19 Zoll Monitor kann man schon ab 120 Euro erstehen

für das Büropaket namens Microsoft Office 2016 Home and Business, welches Outlook, Word, Excel, PowerPoint und OneNote enthält ist für 279 Euro erhältlich.

wer z.B. Programme für Bildbearbeitung, Design und Audio- und Videoschnitt nutzt, kann die sogenannte Creative Cloud abonnieren und bezahlt monatlich 34,99 Euro und jährlich 419,88 Euro. Einzelprogramme wie z.B. Photoshop, InDesign, Premiere etc. kosten 14,99 Euro monatlich und 179,88 Euro jährlich.

Telekommunikation: Telefon, Fax und ein vernünftiger Internetanschluss sind aus dem Arbeitsalltag und vor allem im Büro nicht mehr wegzudenken. Gerade beim Telefon- und Internetanschluss lohnt sich ein Vergleich zwischen den verschiedenen Anbietern. Je nachdem, wie schnell die Verbindung sein soll, können die monatlichen Kosten zwischen 14 Euro und 35 Euro liegen. Ein schnürgebundenes Telefon für das Büro mit Freisprechfunktion, integrierten Anrufbeantworter und Zielwahltasten ist schon ab 50 Euro zu haben. Faxgeräte der Marke Brother oder Philipps sind ebenfalls schon ab 50 Euro zu bekommen, allerdings sollte auch hier darauf geachtet werden, welche Funktionen man benötigt.