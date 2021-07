Aus diesen Gründen ist ein Online-Kreditvergleich so wichtig

Weshalb Sie auch Kredite immer vergleichen sollten

Die Schnäppchenjagd, so scheint es, ist mittlerweile bei den Deutschen eine Art Volkssport geworden. Den günstigsten Preis auf dem Markt zu finden, wird als persönliches Erfolgserlebnis verbucht. Dies betrifft völlig unterschiedliche Branchen und Preiskategorien. Es spielt keine Rolle, ob das Objekt der Begierde der neue Flatscreen, der Billigflug nach Rom oder das brandaktuelle iPhone ist.

Die Möglichkeiten, die Preise der verschiedenen Anbieter zu vergleichen, sind in der heutigen Zeit grenzenlos. Durch die zahllosen Preisvergleichsseiten im Internet herrscht quasi völlige Preistransparenz. Doch so sensibel viele Menschen beim Kauf von Autos, Möbel oder Elektronikprodukten sind, so fahrlässig gehen sie zum Teil bei der Preisgestaltung von Ratenkrediten ans Werk. Hier ist in erster Linie entscheidend, ob der Kredit überhaupt gewährt wird und ob die monatliche Rate erschwinglich ist. Beim Rest wird häufig nicht mehr so genau hingeschaut. Doch gerade hier ließe sich mit sehr wenig Aufwand sehr viel Geld sparen.

Vorteile eines Online-Kreditvergleichs

Wer online Kredite vergleicht, kommt in den Genuss verschiedener Vorteile. Zum einen ist die Zeitersparnis beim Online-Kreditvergleich gegenüber dem Einholen von Angeboten bei niedergelassenen Filialbanken exorbitant. Mit der Eingabe weniger Daten wie zum Beispiel Zinsen oder Laufzeit sowie ein paar anschließender Mausklicks erscheinen Dutzende verschiedene Angebote von Krediten, die nach den eigenen Wünschen sortiert werden können. Dies schafft einen hervorragenden Überblick über die verschiedenen Kredite und ermöglicht auch den Vergleich mit bereits bestehenden Krediten bei der Bank, die unter Umständen gleich mit abgelöst werden könnten.

Doch nicht nur die Schnelligkeit bei Online-Kreditvergleichen ist ein großer Vorteil. Auch die Unabhängigkeit spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Während die Filialbanken nur die eigenen Produkte, die sie in der Palette haben, bewerben und dementsprechend sehr restriktiv mit möglichen Nachteilen und versteckten Kosten der Kredite umgehen, herrscht bei Online-Kreditvergleichen eine absolute Preis- und Kostentransparenz. Durch die Darstellung des effektiven Jahreszinses wird auf den ersten Blick ersichtlich, mit welchen Gesamtkosten des Kredits kalkuliert werden muss.

Darüber hinaus fallen bei einem Kreditvergleich keinerlei Kosten an. Ebenfalls wirkt sich dies nicht auf eine mögliche Verschlechterung des Schufa-Scores aus, da eine Abfrage der Schufa erst bei einer tatsächlichen Kreditanfrage getätigt wird, also dann, wenn die Entscheidung für eines der Angebote bereits getroffen wurde.

Vom Vergleich bis zur Auszahlung des Kredits vergehen nicht wie bei den örtlichen Banken mehrere Wochen, sondern die Auszahlungssumme des Online-Kredits wird innerhalb weniger Tage, in vielen Fällen sogar innerhalb von 24 Stunden, auf das gewünschte Konto überwiesen.

Worauf ist beim Kreditvergleich zu achten?

Neben der Laufzeit des Kredites sowie den damit verbundenen Zinsen ist sicherlich der Effektivzins eine entscheidende Größe. Denn dieser beinhaltet neben dem reinen Sollzinssatz auch die weiteren Kosten wie Bearbeitungsgebühren oder Restschuldversicherungen. Auf diese Weise ist am Ende nicht mit versteckten Gebühren zu rechnen. Aber auch darüber hinaus gibt es Faktoren, die für den Kreditnehmer wichtig sind. Dazu gehört auch die Flexibilität des Kredites.

Wenn der Kredit außerplanmäßig ganz oder teilweise zurückgeführt werden soll, ist es vorteilhaft, wenn der Kreditvertrag Klauseln für kostenfreie Sondertilgungen enthält. Auch die Möglichkeit der Anpassung oder Aussetzung von Raten im Falle von temporären Zahlungsschwierigkeiten ist ein großes Plus bei Ratenkrediten. Denn so manch ein Anbieter zeigt sich wenig kulant, und eine plötzliche Mahnung mit Androhung der Kreditkündigung führt häufig zu schlaflosen Nächten.

Fazit: Online-Kreditvergleiche als große Chance

Ein Online-Kreditvergleich spart nicht nur Geld, sondern auch wertvolle Zeit. Darüber hinaus bieten viele Online-Vergleichsportale auch eine kompetente telefonische Beratung durch ausgebildete Finanzexperten an. So lassen sich offene Fragen und spezielle Anliegen zu den entsprechenden Krediten am einfachsten klären.