Wie Sie reagieren sollten, wenn ihre Umsätze stagnieren

Bisher liefen die Geschäfte gut, die kritischen Phasen nach der Existenzgründung wurden überwunden, aber nun stellt sich ein Stillstand des Wachstums ein. Eventuell sinkt der Umsatz sogar und damit auch der Gewinn. Jetzt heißt es, einen kühlen Kopf zu bewahren und Fehler zu analysieren. Viele Unternehmen machen solche Phasen durch, entweder selbstverschuldet oder die Marktgegebenheiten beeinflussen die Branche in größeren Ausmaß. Um die Umsätze wieder auf Kurs zu bringen, kann man an einigen Stellschrauben drehen. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, welche Maßnahmen es auf der Kundenseite gibt.