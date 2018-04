Darum brauchen Sie als Selbstständiger unbedingt ein Testament

Beispiel: Das Oberlandesgericht Hamburg hat jetzt entschieden: Ein Ehegatten-Testament gilt auch nach dem Tod eines der Ehepartner weiter.Der Hinterbliebene darf dann nicht einfach alles verschenken – schon gar nicht an einen neuen Lebensgefährten (Urteil vom 12.9.2017, Az. 10 U 75/16).Andersherum gilt:

Hat ein Verstorbener gar nicht bestimmt, wie sein Erbe nach seinem Tod verteilt werden soll, kommt es zur gesetzlichen Erbfolge (§§ 1922 ff. BGB). Dabei gilt der Grundsatz des Verwandtenerbrechts – das heißt: Es erbt der nächste noch lebende Verwandte des Erblassers. Neben den nächsten lebenden Verwandten hat auch der Ehepartner des Verstorbenen ein gesetzliches Erbrecht (§ 1931 BGB). Die Höhe des Anteils des Ehepartners hängt davon ab,welche Verwandten des Verstorbenen zum Zuge kommen:

Beispiel: Ein verstorbener Handwerker hinterlässt seine Ehefrau, mit der er in Zugewinngemeinschaft gelebt hat, und zwei Kinder. Die Ehefrau erhält 1/4 des Erbes nach § 1931 BGB und 1/4 nach § 1371 BGB, also insgesamt 1/2. Die Kinder bekommen jeweils 1/4.

Lebte der Verstorbene in einer nicht ehelichen Beziehung, geht der Lebensgefährte nach der gesetzlichen Erbfolge leer aus. Nicht einmal den gemeinsamen Hausrat darf sie/er für sich allein behalten!

Abwandlung: Der verstorbene Handwerker hinterlässt ein Kind und seine nicht eheliche Lebensgefährtin, die er im Testament als Alleinerbin eingesetzt hatte. Das Kind, dem nach der gesetzlichen Erbfolge das gesamte Erbe zugefallen wäre, hat nun gegen die Lebensgefährtin einen Geldanspruch in Höhe der Hälfte des Erbes.

Beispiel: Das kann eine letztwillige Verfügung bestimmen: Ein verstorbener Handwerker hinterlässt zwei Kinder und seine Ehefrau, mit der er in Zugewinngemeinschaft gelebt hat.Diese hatte er per Testament als Alleinerbin eingesetzt.

Durch eine letztwillige Verfügung (= Testament oder Erbvertrag) kann der (künftige) Erblasser die gesetzliche Erbfolge ausschließen und frei entscheiden, wer nach seinem Tod erben soll. Gesetzlich erbberechtigte Verwandte sowie der Ehepartner des Erblassers haben aber die Möglichkeit, ihren Pflichtteil (§§ 2303 ff. BGB) geltend zu machen,sofern sie in dieser Höhe nicht durch das Testament bedacht worden sind. Der Pflichtteil besteht aus der Häle des gesetzlichen Erbteils (= Geldanspruch).

Wichtig



Denken Sie auch an die Lebensversicherungen!

Versicherungssummen aus Lebensversicherungen gehen an den im Vertrag genannten Bezugsberechtigten und fallen nicht in den Nachlass. Allerdings kann ein Testament die Änderung der Bezugsberechtigung für eine Lebensversicherung beinhalten. Gegenüber dem Versicherer ist sie aber nur wirksam, wenn sie ihm vor Eintritt des Versicherungsfalls schriftlich angezeigt wurde. Ansonsten zahlt der Versicherer an den ihm bekannten Bezugsberechtigten aus.