Das zieht: Teambuilding-Events, die den Unternehmenserfolg steigern

Lassen Sie es gar nicht erst so weit kommen. Bauen Sie einmal im Jahr und zusätzlich zu aktuellen Anlässen wie Fusionen oder Umstrukturierungen einen Teamentwicklungstag in den Arbeitsalltag ein. Wir zeigen Ihnen, wie Sie ein solches Event erfolgreich durchführen und was es bei jedem Teilnehmer und in der Abteilung bewirkt.

Anlässe für eine Team-Veranstaltung sind: eine neue Unternehmensstrategie, eine Fusion oder ein wichtiges abteilungsübergreifendes Projekt. Auch wenn es im Team kriselt, ist ein solches Teambuilding-Event hilfreich. In diesem Beitrag erfahren Sie, warum sich der Aufwand lohnt.

6 positive Auswirkungen von Teambuilding-Events

Ihre Mitarbeiter lernen sich besser kennen. Sie trainieren, sich aufeinander zu verlassen und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Das Zusammengehörigkeitsgefühl des Teams wird gestärkt. Ihre Mitarbeiter erarbeiten gemeinsam etwas Neues. Die Kollegen arbeiten (wieder) gemeinsam an einem bestimmten Ziel. Das Arbeitsklima verbessert sich.

So gestalten Sie Ihr Team-Event nachhaltig

Team-Entwicklungsmaßnahmen bestehen zumeist aus der Analyse der aktuellen Ist-Situation und deren Aufarbeitung: Was läuft schlecht und warum? Was muss verbessert werden? Die Bearbeitung erfolgt mithilfe von Gruppenübungen, die unter anderem die Mechanismen im Team verdeutlichen.

Legen Sie das Ziel für Ihr Team-Event fest:

Soll sich ein Team aufgrund von Umstrukturierungen neu bilden? Benötigen Sie also Maßnahmen, die ein lockeres Kennenlernen ermöglichen?

Soll der Teamgeist in einer bestehenden Gruppe verbessert werden? Müssen Sie somit den Teammitgliedern Aufgaben stellen, die ihre Kooperationsfähigkeit nachhaltig fördern?

Bringen Sie Ihr Team auf einen Nenner:

Verarbeiten Sie gemeinsam vergangene Erfolge, Misserfolge. Erarbeiten Sie miteinander Ihre Unternehmenswerte: Wofür steht Ihre Firma?

Werden Sie sich über die Ziele des Unternehmens klar und brechen Sie diese herunter auf Ihre Abteilung (Ziele, Strategien, Arbeitsabläufe).

Machen Sie eine Erfolgskontrolle: 

Haben wir unsere Ziele erreicht?

Wenn nicht – woran hat es gelegen?

Waren die Ziele womöglich zu hoch gesteckt?

Welche Differenzen sind aufgetreten?

Tipp: Führen Sie Teambuilding-Events nie losgelöst von der Personalabteilung oder einem externen Berater durch. Sie benötigen immer einen Blick von außen und jemanden, der gemeinsam mit Ihnen anhand des festgelegten Ziels die Strategie erarbeitet und darauf abgestimmt den Ablauf für das Event festlegt. Nur so besteht die Chance, dass Sie Ihr Event-Ziel erreichen.

Wichtige Bausteine Ihrer Team-Events 

Strategiephasen: in der Gesamtgruppe und in Kleingruppen

sportliche Aktivitäten: in wechselnden 2er-Teams und in der Gesamtgruppe

Entspannungsphasen wie: gemeinsames Essen , Zeit für geistigen und körperlichen Regeneration, Zeit für private Gespräche

Ideen für ein 2-tägiges Team-Event

Aufgabe: Formen eines neuen Teams aufgrund einer Fusion, Integration von neuen Mitarbeitern oder neuen Unternehmensbereichen in die bisherige Struktur, Umstrukturierung

Ziel: sich kennenlernen, Teamgeist stärken durch gemeinsame Aktivitäten

Team: Vertrieb – etwa 50 Mitarbeiter.

Idee: 2-tägiges Kennenlernen abseits des Unternehmens in einem Hotel, Vertrautmachen mit der Unternehmensphilosophie, Abteilungsstruktur und -aufgaben; Outdoor-Aktivitäten in der Gesamtgruppe: Floßbau, gemeinsames Erleben einer Floßtour sowie ein Sich-aufeinander-Verlassen bei einer Geo-Schnitzeljagd in Kleingruppen (5 bis 7 Personen)

Die passende Aktion für Ihr Event-Ziel

Floßbau: Das Team muss aus verschiedenen Materialien ein trag- und schwimmfähiges Floß bauen. Um diese komplexe Aufgabe zu meistern, sind vor allem Kooperation, Teamgeist, gute Kommunikation, die Mitarbeit jedes Einzelnen, zielgerichtetes Handeln, Improvisation und kreative Problemlösungsstrategien gefragt. Sie müssen sich auf neue Situationen einlassen, benötigen Mitarbeiter, die kreativ sind, die Führungseigenschaften besitzen, und Teammitglieder, die flexibel und schnell umdenken können. Besonders spannend wird es, wenn das Gefährt durch die Konstrukteure persönlich einem Tauglichkeitstest unterzogen wird. Hier spüren Ihre Teams hautnah, ob sich ihre Konstruktion bewährt.

Schnitzeljagd und Parcours: Während dieser Veranstaltung erwarten die Teams verschiedene Aufgaben, bei denen vor allem Kommunikation, Kooperation, problemlösendes Handeln sowie Flexibilität und strategisches Vorgehen gefragt sind. Die Teilnehmer gruppieren sich in kleinen Teams und durchlaufen einen Parcours mit unterschiedlichen Teamübungen, deren Schwierigkeitsgrad Schritt für Schritt gesteigert werden kann, um die Belastbarkeit im Team zu erproben. Nur wer als Gemeinschaft funktioniert, kommt ans Ziel. Die Teilnehmer lernen dabei nicht nur, wie sie und ihre Teammitglieder in schwierigen Situationen reagieren, sondern auch, wie wichtig Kommunikation ist, um gemeinsam Lösungen zu finden.

Mit dieser Vorbereitung klappt Ihr Event

Führungskraft stellt eine Präsentation mit der Abteilungsstruktur und den wichtigsten Abteilungsaufgaben/-zielen zusammen.

Personalreferent präsentiert Unternehmenswerte, basierend auf der Unternehmensphilosophie, die heruntergebrochen wird auf die Abteilungen.

Jedes Abteilungsmitglied erstellt von sich ein Kurzprofil anhand eines vom Personalreferenten vorgegebenen Vorstellungsbogens (was macht mich aus als Mitarbeiter, als Mensch; was sind meine Stärken im Team?).

Festlegen von Aufgaben für die Schnitzeljagd in Zusammenarbeit mit der Personalabteilung und dem Event-Veranstalter.

Assistenz bucht ein Hotel mit Anbindung an einen Fluss.

Werbeleiter bestellt die Events Floßbau und Geo-Schnitzeljagd.

Tipp! Folgende Agenturen haben sich auf die Organisation von Betriebs-Events spezialisiert: die bundesweiten Anbieter eventflotte.de (www.eventflotte.de), die Hirschfeld Touristik Event GmbH & Co. KG (www.hirschfeld.de), betriebsausflug.com (www.betriebsausflug.com) oder die Teamgeist GmbH (www. teamgeist.com); andere haben sich auf einzelne Bundesländer ausgerichtet (wie www.der-betriebsausflug.de).

Manche Events sind schon ab 30 Euro pro Person zu buchen (wie Domino- steine legen in der Großgruppe), andere, wie der hier beschriebene Floßbau, liegen bei 60 Euro pro Person.

Fazit: Ein Teambuilding-Event wirkt sich nachhaltig auf die Gruppendynamik aus. Vor allem für neue Teams oder als Strategie-Workshop am Anfang des Jahres beleben Team-Events die Kommunikation und Motivation in der Abteilung. Dabei ist es wichtig, dass sich jeder Mitarbeiter gleichwertig einbringt.