Instandhaltungskosten: So Senken Sie noch heute Ihre Kosten nachhaltig

Zu den Aufgaben des Instandhaltungs- (IH-)Controlling zählen die

Festlegung von IH-Zielen und -strategien,

Dimensionierung der IH-Kapazitäten,

Planung der IH-Leistungen und IH-Kosten,

Erfassung und Abrechnung von IH-Leistungen und -kosten,

Verwendung eines Berichtssystems,

Schwachstellenanalyse und die Erarbeitung von Verbesserungsmaßnahmen sowie

Wahl zwischen Eigen- und Fremdinstandhaltung zu unterstützen und zu steuern.

Ihr Ziel ist die Bereitstellung einer definierten (benötigten) Anlagenverfügbarkeit und -sicherheit (Sachziel) bei minimalen Kosten (Formalziel). Außerdem gilt es für Sie, Human- bzw. Sozialziele zu erfüllen (Umwelt- und Ressourcenschonung, Mitarbeiterschutz und -entfaltung). Dafür stehen Ihnen die verschiedenen IH-Strategien zur Verfügung.

Vorsicht vor den indirekten Instandhaltungskosten

Zur transparenten Planung und Steuerung müssen Sie die IH-Kosten sowohl gegenüber den Herstellkosten abgrenzen als auch eine Aufteilung zwischen direkten und indirekten IH-Kosten vornehmen.

Die direkten IH-Kosten umfassen Kosten für die Durchführung der Grundmaßnahmen. Sie können sie mit Hilfe der Kosten-/Leistungsrechnung relativ genau erfassen. Im Gegensatz dazu sind die indirekten IH-Kosten nur teilweise erfassbar. Aus diesem Grund werden sie häufig von Unternehmen nur unzureichend oder gar nicht berücksichtigt.

Dazu zählen

Ausfall der Anlage,

verringerte qualitative und quantitative Kapazität der Anlagen und

der Betrieb in nicht optimalen Arbeitspunkten.

Die indirekten Instandhaltungskosten entstehen oft unbemerkt

Ursache kann die zuvor genannte Verringerung der qualitativen und quantitativen Kapazität sein. Ihr Betrieb produziert weniger. Das führt zu Absatzeinbußen und damit entgehen Ihnen Deckungsbeiträge.

Eine schlechtere Produktqualität erzeugt Kosten für die Nacharbeit und dadurch verringern sich die Deckungsbeiträge aufgrund von Erlösminderungen. Im schlimmsten Fall müssen Sie sogar mit Verschrottungskosten rechnen.

Ineffizienz verursacht verdeckte Instandhaltungskosten

Aufgrund von Abnutzung kann sich der optimale Arbeitspunkt verschieben. Ein erhöhter Faktorverbrauch von Einsatzstoffen und Energie ist für Sie die Folge.

Ist die Abnutzung der Anlage so weit vorangeschritten, dass IH-Maßnahmen im Stillstand der Anlage notwendig sind oder es zu einem Ausfall kommt, steht ein Teil der Produktion in Ihrem Betrieb still. Daraus folgen unter anderem:

Abfahren der Leistung

Trennung vom Produktions- und Energieversorgungssystem

Entleeren von Produkten und Betriebsmaterial

Abkühlen der Anlage

Diese Tätigkeiten fallen in den Bereich der direkten IH-Kosten, wenn sie durch Ihre Mitarbeiter vorgenommen werden. Erfolgt die Leistungserbringung hingegen durch andere Unternehmensbereiche, wie z. B. die Produktion, handelt es sich um indirekte IH-Kosten.

Die höchsten indirekten Instandhaltungskosten enstehen durch Stillstand

Bei kurzen Ausfallzeiten entstehen Personalkosten durch Wartezeiten. Sie entfallen aber nach einer gewissen Stillstandzeit, da dem Personal vorübergehend Ausweichtätigkeiten zugewiesen werden können.

Der durch den Stillstand der Anlage hervorgerufene Produktionsausfall hat vielfältige Auswirkungen in Abhängigkeit vom Beschäftigungsgrad. Herrscht in Ihrem Betrieb Vollbeschäftigung, können Liefertermine nicht oder nur mit Verspätung gehalten werden.

Für Ihr Unternehmen heißt das: verspätete Einnahmen, Erlösminderungen (fehlende Deckungsbeiträge) oder sogar Schadensersatzzahlungen sowie Konventionalstrafen.

Das Abwandern von Kunden, Imageverlust sowie eine Nichtberücksichtigung bei künftigen Aufträgen führen zu weiteren Deckungsbeitragsverlusten.

Zusätzliche Kosten durch das Aufholen der Stillstandverluste

Durch Überstunden, Bereithalten von zusätzlichen Reservekapazitäten, Zwischenlagern und Fremdbezug müssen die Stillstände in Ihrem Betrieb wieder ausgeglichen werden.

Der Verlauf der direkten IH-Kosten ergibt sich durch den Einsatz von schadensvorbeugenden und schadensbehebenden Maßnahmen; die Kosten für Verbesserungen werden zur Darstellung der Kostenverläufe vernachlässigt. Zwischen beiden Maßnahmen besteht ein indirekt proportionaler Zusammenhang.

Verzichten Sie auf vorbeugende Maßnahmen, sind die Kosten für die Schadensbehebung entsprechend höher. Aufgrund von zufälligen Ausfällen können Sie die Reparaturkosten durch eine hohe Vorbeugungsintensität nicht vollständig vermeiden. Die Summe aus beiden Verläufen ergibt die direkten IH-Kosten.