Seien Sie als Datenschutzbeauftragter Vorbild! - Vermeiden Sie diese 4 Fettnäpfchen

Wenn Ihre Awareness-Kampagnen für mehr Datenschutz im Unternehmen erfolgreich sind, haben Sie nicht nur Ihrem Thema Datenschutz in die erste Reihe verholfen. Auch Sie als Datenschutzbeauftragter treten ins Rampenlicht. Ihre Bekanntheit im Unternehmen bringt für Ihre Arbeit viele Vorteile – aber auch ein besonderes Maß an Verantwortung. Schließlich sind Sie in gewisser Weise Vorbild. Vermeiden Sie unbedingt diese 4 Fettnäpfchen.