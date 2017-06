Gefährdungen durch Feuchtarbeit in 3 Schritten wirksam bekämpfen

In Küchen und Kantinen, im Reinigungsgewerbe, in Pflegeberufen und im Friseurhandwerk: Feuchtarbeit gehört für viele Beschäftigte zum Alltag. Das hat Folgen: Der ständige Kontakt mit Wasser zerstört den wichtigen Schutzmantel der Haut – sie wird rau und rissig, Bakterien dringen ein und es kommt zu Hauterkrankungen. Sie gehören zu den wichtigsten Auslösern für Berufskrankheiten. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie das Problem in Ihrem Betrieb in 3 Schritten schnell lösen können.