Mit einfachen Mitteln kostspielige LKW Reifenpannen vermeiden

Die Reifen Ihrer Lkw machen eine ganze gewichtige Rolle in Ihrem Unternehmen. Denn sind sie nicht mehr in Ordnung, steht Ihr Lkw still und verursacht so enorme Verzögerungen und Kosten. Wir zeigen Ihnen hier, wie Sie mit einfachen Mitteln Reifenpannen vermeiden und so Zusatzkosten verhindern.